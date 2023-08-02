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川普起訴書內容曝光 特勤局角色再受矚目

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

記者顏伶如／即時報導
川普遭到聯邦重罪起訴，目前各方懷疑第六個共謀可能是大法官湯瑪斯妻子。(路透)
川普遭到聯邦重罪起訴，目前各方懷疑第六個共謀可能是大法官湯瑪斯妻子。(路透)

前總統川普涉嫌推翻2020年大選結果遭到聯邦重罪起訴，起訴書將川普列為唯一被告，但檢察官同時提到川普有六名共謀。起訴書僅列舉各別犯行，但未公布姓名，其中「六號共謀」(Co-Conspirator No. 6)比其他五人更難辨識，媒體報導傳出可能是最高法院保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)妻子維吉妮亞‧湯瑪斯(Virginia "Ginni" Thomas)。

新聞周刊(Newsweek)2日報導，維吉妮亞‧湯瑪斯的律師並未回覆採訪要求。

起訴書寫道，「六號共謀」是一名政治顧問，協助執行以「冒牌選舉人」(fake electors)妨礙選舉人票確認程序的計畫；「六號共謀」曾經發電郵給「一號共謀」，信中提供分別在六個搖擺州可以參與推動「冒牌選舉人」計謀的律師名單。

華盛頓郵報報導，「一號共謀」(Co-Conspirator 1)是川普前任私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)。朱利安尼律師1日發表聲明表示，朱利安尼似乎就是「一號共謀」。

起訴書指出，「六號共謀」曾經參加討論如何在賓州推出「冒牌選舉人」的電話會議，還幫忙搜集聯邦參議員的電話號碼給朱利安尼，讓朱利安尼在國會暴動發生當晚打電話給參議員，要求進一步拖延選舉人票確認程序。

推特網友彙整「六號共謀」可能人選還包括前任川普顧問米勒(Stephen Miller)、川普顧問兼老友史東(Roger Stone)、前任白宮顧問巴農(Stephen Bannon)、「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德(Mike Lindell)。

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