川普起訴書內容曝光讓特勤局角色再受矚目

潘斯(左)拒絕川普提出干預選舉的要求，川普失望之際當面告知潘斯說，將對他展開公開批判。(路透)

2021年1月6日國會暴動發生當天，美國特勤局(US Secret Service)人員手機簡訊紀錄後來被發現遭到刪除，引發國會議員關切。前總統川普 涉嫌推翻2020年大選結果而遭聯邦重罪起訴的起訴書內容曝光後，讓特勤局在國會暴動時扮演如何角色，再次受到媒體注意。

新聞周刊(Newsweek)2日報導，起訴書指出，當時擔任副總統潘斯幕僚長的蕭特(Marc Short)，擔心潘斯恐因不願配合川普干預選舉人票確認而引發人身安全問題，而向特勤局維安團隊負責人反應；國會暴動發生當時，潘斯在特勤局人員護送下，緊急撤離到安全地點。

國土安全部督察長庫法瑞(Joseph Cuffari)2022年7月致函參眾兩院國土安全委員會指出，督察長辦公室在國會暴動調查過程中向特勤局索取2021年1月5日及6日的特勤人員簡訊，但發現簡訊紀錄已遭刪除。

長達45頁的川普起訴書中，特勤局被提及的部分出現在暴徒攻占國會大廈時，以及潘斯被川普施壓，要求幫忙干預選舉人票確認程序。

起訴書寫道，川普2021年1月5日單獨與潘斯見面時，潘斯拒絕川普提出干預選舉的要求，川普失望之際當面告知潘斯說，將對他展開公開批判。

起訴書指出，蕭特得知潘斯與川普見面的結果後，對於潘斯人身安全感到憂慮，因此向特勤局副總統維安團隊負責人反應；國會暴動發生後狀況緊張，2021年1月6日下午2時25分，特勤局將潘斯緊急撤離到安全地點。

2022年8月，當時的眾院 監督暨改革委員會民主黨 籍主席梅隆尼(Carolyn Maloney)及眾院國土安全委員會民主黨籍主席湯普森(Bennie Thompson)致函庫法瑞辦公室，對於國會暴動發生時特勤局人員簡訊紀錄被刪除表示憂心，並指庫法瑞辦公室可能涉嫌隱瞞。

國會對於國土安全部督察長辦公室的調查，今年4月擴大到庫法瑞個人是否在簡訊紀錄遭刪過程中扮演角色，但庫法瑞強調清白。