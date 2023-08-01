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加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

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加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

記者胡玉立／即時報導
加州地方和聯邦政府經數月調查，在里德利市倉庫裡發現數千瓶未標記液體和有中文標記的可疑生物材料，觀察到其中有血液、組織和其他體液樣本和血清。(取自加州高等法院)
加州地方和聯邦政府經數月調查，在里德利市倉庫裡發現數千瓶未標記液體和有中文標記的可疑生物材料，觀察到其中有血液、組織和其他體液樣本和血清。(取自加州高等法院)

加州地方和聯邦政府經數月調查發現，弗雷斯諾郡(Fresno County)里德利市(Reedley)一個不起眼的地下倉庫，竟是由華人經營或與中國有關連的非法實驗室；實驗室裡有數千瓶血液、組織、未標記液體和工業冰櫃，還有近千隻實驗小白鼠，其中近200隻已死亡。

實驗室物質經聯邦疾病防治中心(CDC)化驗，檢測到至少20種潛在傳染源，其中包括冠狀病毒、愛滋病毒、肝炎和皰疹在內。

這樁令人震驚的發現，最早是市政府官員3月初看到倉庫後方伸出奇怪軟管後，發出搜索令並著手調查該地點是否有違規建築行為。得知其中存放各種化學品後，州、地方和聯邦公共衛生官員進一步介入調查。

法庭文件指出，調查人員發現該倉庫租戶是在內華達州註冊的Prestige BioTech公司，公司總裁姚秀昆(Xiuquin Yao，音譯)透過電郵告知調查官員 ，他們是已倒閉的Universal Meditech公司債權人，繼承了這個地點。官員根據公司提供的地址前往察看，不是空辦公室，就是無法核實的中國地址。

弗雷斯諾郡公共衛生部門助理主任普拉多(Joe Prado)在7月27日聲明表示，所有生物製劑已於7月7日銷毀；大樓電源也已被切斷，周邊地區民眾可確保安全。有關實驗室起源仍在積極調查中。

法庭文件稱，調查人員在倉庫裡發現數千瓶未標記液體和可疑生物材料，觀察到其中有血液、組織和其他體液樣本和血清。倉庫中數以百計的小白鼠被關在不人道條件下，逾175隻發現時已死亡。里德利市4月對其中773隻實施安樂死。

每日郵報(Daily Mail)報導，普拉多指出，實驗室裡的小白鼠被用來觀察一些新冠病毒檢測試劑盒是否真的可以測出新冠病毒。里德利市經理齊巴(Nicole Zieba)表示，「情況實在太不尋常，我在政府工作25年，從沒見過這樣的事。」

檢測 聯邦疾病防治中心 加州

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