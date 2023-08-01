美拒透露軍備援台細節 邀王毅訪問華府

拜登政府宣布動用總統提撥授權，提供台灣價值3.45億美元的國防防衛物資與服務，以及軍事訓練和教育；國防部發言人賴德（Patrick Ryder，圖）1日表示，不會說明軍援的具體內容。美聯社

拜登政府宣布動用總統提撥授權，提供台灣價值3.45億美元的國防防衛物資與服務，以及軍事訓練和教育；國防部發言人賴德（Patrick Ryder）1日表示，不會說明軍援的具體內容。

賴德表示，之所以如此謹慎，出自於台灣方面的作戰安全（operational security，保密資訊以避免敵營拼湊出有價值的訊息）以及外交情勢的敏感性。

此外，國務院 發言人米勒（Matthew Miller）1日表示，亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）昨日在國務院會晤中國外交部北美大洋洲司司長楊濤時，正式邀請中國外交部長王毅訪問華府 。

米勒表示，邀請函已經遞出，華府希望北京能接受，但是還沒有敲定訪問日程。

國務卿布林肯（Antony Blinken）六月訪問北京時，確認高層官員互訪的意願；美國隨後接到中方表示願意派時任外長秦剛 訪問華府，又因為秦剛突然下台增加變數。

康達與楊濤在華府的會談是秦剛卸任外長後，美中資深官員的首次互動，美方轉述，這是一次坦率、實質和富有成效的討論，雙方交換針對一系列雙邊、區域和國際議題的觀點，包含俄烏戰爭和兩岸議題。

中國駐美使館發言人告訴路透，中美就雙邊關係、涉及共同利益所在的全球和區域議題展開坦率、深入且具建設性的意見交換；關於高層交流，雙邊維持必要溝通。