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華郵：申報紀錄顯示川普競選募款跟訴訟開銷一樣多

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華郵：申報紀錄顯示川普競選募款跟訴訟開銷一樣多

記者顏伶如／即時報導
前總統川普的訴訟開銷已相當於他的競選募款。(Getty Images)
前總統川普的訴訟開銷已相當於他的競選募款。(Getty Images)

華盛頓郵報1日報導，根據最新公布的財務申報，川普競選團隊募款委員會募得的選舉基金，幾乎跟川普花在各種官司的訴訟開銷一樣多。

川普團隊31日晚間送交聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)紀錄顯示，川普角逐2024年大選聯合募款委員會(joint fundraising committee)2023年上半年募得5390萬元，成績遠遠超過共和黨初選其他對手，更反映出共和黨金主對川普寄予厚望。

然而，川普募款實力雄厚，訴訟花費也同樣驚人。華盛頓郵報報導，聯邦委員會申報紀錄重點包括：

川普的「拯救美國領導政治行動委員會」(Save America leadership PAC)現金花得兇

申報紀錄顯示，川普聯合募款委員會2023年上半年募得5390萬元，花費則有5200萬元。「拯救美國領導政治行動委員會」2022年初擁有超過1億元資金，如今現金只剩360萬元，因為川普、川普助理以及川普身邊人士的訴訟費用，都是從「拯救美國領導政治行動委員會」帳戶支出。

川普團隊動用募款減輕財務壓力

報導指出，來自全國各地支持者的小額捐款，是川普選舉資金重要來源，但川普官司纏身衍生的龐大訴訟開銷，卻讓募款所得受到擠壓。

紐約時報日前報導，「拯救美國領導政治行動委員會」曾提供一筆數額頗高的捐款給另一個支持川普的政治行動委員會，但後來「拯救美國領導政治行動委員會」要求對方退款。

最新申報紀錄顯示，挺川派超級政治行動委員會「讓美國再度偉大」(Make America Great Again Inc)退款1220萬元給「拯救美國領導政治行動委員會」。

德桑提斯的超級政治行動委員會握有許多現金

佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)的「永不退縮」(Never Back Down)超級政治行動委員會，截至今年6月底擁有將近9700萬元現金。

梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)前任設計師領取「策略顧問費」(Strategy consulting fees)

前第一夫人的設計師布萊拉德(Herve Pierre Braillard)今年上半年收取「拯救美國領導政治行動委員會」10萬8000元「策略顧問費」。

川普 共和黨 華盛頓郵報

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