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秦剛下台後首次互動 美中外交官員華府會晤觸及兩岸

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秦剛下台後首次互動 美中外交官員華府會晤觸及兩岸

記者張文馨／華盛頓即時報導
國務院亞太助卿康達。（美聯社）
國務院亞太助卿康達。（美聯社）

國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）與白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran） 31日在華府會晤中國外交部北美大洋洲司司長楊濤，討論包含兩岸和俄烏戰爭等議題。

這是中國外交部長異動之後，美中外交資深官員的首次互動，也是近期內中國資深外交官員首次訪問美國國務院。

國務院31日發布聲明表示，他們舉行坦率、實質和富有成效的討論，這是美中保持溝通管道暢通和負責任管理雙邊關係的部分工作之一。

國務院表示，雙方交換針對一系列雙邊、區域和國際議題的觀點，包含俄烏戰爭和兩岸議題。

國務院聲明也提到，這是繼國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問北京和雅加達，會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅之後，又一次雙邊互動。

中方原本答覆拜登政府將派外長秦剛訪問華府，問到拜登政府是否打算邀請繼任外長王毅訪問華府，國務院發言人米勒（Matthew Miller）31日表示，預計會邀請王毅，但不確定是不是已正式送出邀請。

此外，針對媒體報導，中華民國副總統賴清德的白宮說引發美方關注，米勒表示，對賴的言論沒有回應，他重申美國的「一個中國」政策不變，副總統過境美國已經有過十數次，沒有什麼不同之處。

國務院 王毅 華府

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