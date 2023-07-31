美高階軍官：將仰賴盟友 應對太平洋區域軍事風險

陸軍第25步兵師指揮官萊恩少將(中)。(Getty Images)

一名美國陸軍指揮官告訴法新社，美國計畫仰賴盟友、而非大規模擴張自身軍隊，以應對中國在太平洋區域引發的軍事風險。

位在夏威夷歐胡島（Oahu）、擁有1萬2000名士兵的陸軍第25步兵師指揮官萊恩（Joseph Ryan）少將表示，北京 在太平洋區域享有「非常明顯」的優勢。

他指出，中國正不斷提升軍事防禦與遠程火箭飛彈能力，北京也擁有在太平洋區域部署部隊和裝備的便利性。

相較之下，一旦發生衝突，美國及盟國將必須穿越國際水域或多國領土，這些行動需要取得對方許可，屆時也必須調動海、陸、空交通。

萊恩上周末在澳洲 達爾文（Darwin）參加「護身軍刀」（Talisman Sabre）跨國軍事演習時表示，「我不認為美國在區域的軍事能見度會大幅擴張，但我確實看到區域內夥伴關係的強化、機會，以及一些成長」。

近年來，北京和華盛頓的緊張關係因台灣問題、中國在南海的主權爭議，以及中美在南太平洋區域爭奪影響力而加劇。

萊恩認為，台灣可能只是中國更廣泛計畫中的「第一個議題」，北京「至少會希望成為東南亞 的霸主，肯定也會強化其全球野心」。

至於去年4月與中國簽署安全協議的索羅門群島，萊恩表示，索羅門群島是個主權國家，該國應「謹慎」處理與中國的關係。

他說，北京「完全有權利」在該區域活動，「前提是每一方都應遵守二戰以來制定的國際準則」。

「不過，他們（中國）已表現出不會這樣做的明確傾向，冒犯了我們在該區域的許多盟友和合作夥伴。」