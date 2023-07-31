我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時民調：川普官司纏身 仍在共和黨初選稱霸群雄

北京暴雨導致山洪暴發多輛車遭沖走 門頭溝已傳2死

美高階軍官：將仰賴盟友 應對太平洋區域軍事風險

中央社雪梨31日綜合外電報導
陸軍第25步兵師指揮官萊恩少將(中)。(Getty Images)
陸軍第25步兵師指揮官萊恩少將(中)。(Getty Images)

一名美國陸軍指揮官告訴法新社，美國計畫仰賴盟友、而非大規模擴張自身軍隊，以應對中國在太平洋區域引發的軍事風險。

位在夏威夷歐胡島（Oahu）、擁有1萬2000名士兵的陸軍第25步兵師指揮官萊恩（Joseph Ryan）少將表示，北京在太平洋區域享有「非常明顯」的優勢。

他指出，中國正不斷提升軍事防禦與遠程火箭飛彈能力，北京也擁有在太平洋區域部署部隊和裝備的便利性。

相較之下，一旦發生衝突，美國及盟國將必須穿越國際水域或多國領土，這些行動需要取得對方許可，屆時也必須調動海、陸、空交通。

萊恩上周末在澳洲達爾文（Darwin）參加「護身軍刀」（Talisman Sabre）跨國軍事演習時表示，「我不認為美國在區域的軍事能見度會大幅擴張，但我確實看到區域內夥伴關係的強化、機會，以及一些成長」。

近年來，北京和華盛頓的緊張關係因台灣問題、中國在南海的主權爭議，以及中美在南太平洋區域爭奪影響力而加劇。

萊恩認為，台灣可能只是中國更廣泛計畫中的「第一個議題」，北京「至少會希望成為東南亞的霸主，肯定也會強化其全球野心」。

至於去年4月與中國簽署安全協議的索羅門群島，萊恩表示，索羅門群島是個主權國家，該國應「謹慎」處理與中國的關係。

他說，北京「完全有權利」在該區域活動，「前提是每一方都應遵守二戰以來制定的國際準則」。

「不過，他們（中國）已表現出不會這樣做的明確傾向，冒犯了我們在該區域的許多盟友和合作夥伴。」

北京 東南亞 澳洲

上一則

紐時分析：為何共和黨基本盤對川普的支持毫無動搖？

延伸閱讀

北京暴雨 新疆至北京火車延誤27小時臥舖漏雨缺食物

北京暴雨 新疆至北京火車延誤27小時臥舖漏雨缺食物
北京暴雨導致山洪暴發多輛車遭沖走 門頭溝已傳2死

北京暴雨導致山洪暴發多輛車遭沖走 門頭溝已傳2死
彭博：中國搶攻成熟製程晶片市場 美歐提高警覺

彭博：中國搶攻成熟製程晶片市場 美歐提高警覺
飛行哩數捐慈善機構 助絕症患者親人搭機見最後一面

飛行哩數捐慈善機構 助絕症患者親人搭機見最後一面

熱門新聞

日前中國外交部官網全面清空秦剛資訊，外界各種揣測甚囂塵上，沒想到28日有關秦剛活動的文章又重新上架。（路透）

中國外交部官網「重新上架」秦剛訊息 外界霧裡看花

2023-07-27 20:45
中國前外長秦剛6月初參加國務院會議時略顯疲態。秦剛為圖左一。（取材自央視新聞）

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

2023-07-26 07:23
秦剛（右）被免去外交部長職務，由王毅回鍋接任。圖為秦剛6月25日會見越南外長裴青山，此後未再公開露面。（新華社）

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

2023-07-26 15:05
超導體展現物理學中的邁斯納效應。當溫度低於臨界溫度時，超導體從內部排出磁場，成為零磁場狀態。圖／羅徹斯特大學

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

2023-07-27 09:08
趙立堅和妻子的合影。（取材自微博）

不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文

2023-07-25 22:40
中國外交部長秦剛30天前從公眾視野消失後，25日被免去「兼任的外交部部長職務」，改由前外長、中共中央外事辦主任王毅回鍋。(美聯社)

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

2023-07-25 10:51

超人氣

更多 >
一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」

一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」
10年輸多贏少 7旬華翁仍堅持每日參與「發財團」

10年輸多贏少 7旬華翁仍堅持每日參與「發財團」
法國極限運動員自香港68樓摔死 死前拍打窗戶求救

法國極限運動員自香港68樓摔死 死前拍打窗戶求救
7旬華婦「蝸居」洛城華埠 兩人合住10平米房 與無證客為鄰

7旬華婦「蝸居」洛城華埠 兩人合住10平米房 與無證客為鄰
飛機坐哪最舒服？機長揭「最佳位置」：很多人不知道

飛機坐哪最舒服？機長揭「最佳位置」：很多人不知道