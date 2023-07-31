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北京暴雨導致山洪暴發多輛車遭沖走 門頭溝已傳2死

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北京暴雨導致山洪暴發多輛車遭沖走 門頭溝已傳2死

特派記者廖士鋒／北京即時報導
北京不少地區31日仍面臨暴雨，門頭溝有多部汽車被沖走。（圖／截自微博「新京報我們視頻」）
北京不少地區31日仍面臨暴雨，門頭溝有多部汽車被沖走。（圖／截自微博「新京報我們視頻」）

北京連日來的暴雨，在市郊已陸續傳出災情。最新消息顯示，北京市中心西方的門頭溝區，有多部汽車在路上被洪水沖走，畫面相當駭人。

據北京廣播電視台科教頻道「法治進行時」、新京報「我們視頻」等官方微博31日消息，門頭溝部分地區發生山洪，城區內有嚴重內澇、道路被淹，並有車輛被洪水沖走。特別值得注意的是，在影片中有目擊者稱，部分被沖走車輛內疑似還有人員。

影片來源：YouTube BBC中文

門頭溝區應急管理局公布的數據顯示，目前門頭溝區山區緊急轉移群眾5,000人左右。北京交警31日也提示市民「儘量減少前往房山、門頭溝方向出行」。

據人民日報消息，截至目前，門頭溝區全區平均降雨320.8毫米，有11網站超過400毫米，最大雨量在妙峰山高山玫瑰園站，為580.9毫米，消息指出，門頭溝區在7月31日上午搶險巡查時，在河道中發現2人，均已失去生命體徵。

影片來源：YouTube 華視新聞

門頭溝嚴重的積水與山洪，使得被困於當地的K396次、K1178次、Z180次列車已經滯留多時，其中兩輛列車已開始撤離乘客，但最後一輛列車因列車周圍環境已雨水及腰，不具備轉移條件，所以乘客仍在列車中等待，不少乘客面臨物資進不來、身體不適問題。

就房山區的部分，此前，北京市防汛辦已在31下午2時發布警訊表示，房山區大石河流域將出現紅色預警標準洪水，請市民遠離河道，確保自身安全。此外，7月31日，北京房山周口店鎮順心捷達集配站現場80人被困，仍在搜救中。

受暴雨影響，懷柔山區部分路線存在地質災害風險，部分低窪路段出現積水情況，自2023年7月31日14時起，懷柔區宣布所有公車線路全部暫停運營。北京市延慶區也宣布，自31日13時30分起，延慶地區所有公交線路全部停發。

央視新聞報導指出，在北京市阜石路跨永定河大橋上看到，橋下水流湍急，遠處有簡易房屋被沖進河流。而位於北京周邊的河北省省防指31日發布緊急指令，永定河上游突降暴雨，洪水將於6到8小時進入永定河泛區，請永清縣、廣陽區、安次區永定河泛區內群眾及固安縣臨近河道群眾迅速有序撤離。

目前這場暴雨的具體傷亡數據，還尚未有官方的整體統計。

北京 洪水 暴雨

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