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麥康諾健康令人憂 仍維持參院少數黨領袖職務

中央社華盛頓28日綜合外電報導
麥康諾26日召開例行記者會時，一度「凍結」長達21秒，整個人僵在原地、目光呆滯看向前方，直到同僚發現不對勁上前問候，才被帶去旁邊休息。（美聯社）
麥康諾26日召開例行記者會時，一度「凍結」長達21秒，整個人僵在原地、目光呆滯看向前方，直到同僚發現不對勁上前問候，才被帶去旁邊休息。（美聯社）

參院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）的發言人今天表示，麥康諾計畫維持領袖現職到2024年大選。他2天前和記者說話時突然僵住約21秒，健康情況令人憂心。

路透社報導，這名發言人表示：「他計畫把任期做滿，這是他們（共和黨籍議員）以壓倒性票數選他出來做的事。」不過，發言人並未提到麥康諾對2025年1月展開的下屆國會有何計畫。高齡81歲的麥康諾目前的6年任期到2026年屆滿。

國會才剛展開漫長的夏季休會，參議員們預計於9月5日重返議場。屆時，參眾兩院議員將在9月30日的期限前，就12項複雜法案達成共識，以在10月1日開始的新一個財政年度為政府提供資金。

包括麥康諾在內的國會民主黨與共和黨4大領袖通常在這過程中扮演關鍵角色，因為他們會一起試圖避免部分政府機構因缺乏資金而關閉。

麥康諾的共和黨同僚將致力在明年大選中奪回參院多數優勢，屆時民主黨籍現任總統拜登與共和黨籍前總統川普也可能再度對決。川普目前在共和黨總統候選人提名戰中聲勢領先其他競爭者。

美國史上任期最長的參院政黨領袖麥康諾26日召開例行記者會時，一度「凍結」長達21秒，整個人僵在原地、目光呆滯看向前方，直到同僚發現不對勁上前問候，才被帶去旁邊休息。

麥康諾今年3月8日在華府一場晚宴上被絆倒，被送往醫院接受腦震盪治療，有一段時間未深入參與參院事務。他也因輕微肋骨骨折住進復健機構，4月才重返參院。

美國政壇不少大人物都年事已高，80歲的拜登正競選連任，參議員平均年齡也在64歲以上。

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）去年11月民調顯示，約61%的過半數美國民眾非常擔心或有點關切國會議員年紀太大，無法代表美國人民。

麥康諾 參院 共和黨

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