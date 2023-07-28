美澳外長防長會談將登場 聚焦軍事合作供應鏈議題

國務卿布林肯(左二)與國防部長奧斯丁(右一)今天抵達澳洲訪問。圖為澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese，右二）和澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong，左一）在布里斯本共進午餐前會面。美聯社

國務卿布林肯 與國防部長奧斯丁 今天抵達澳洲 訪問，準備與澳洲外交與國防部長舉行例行雙邊會談。討論預料聚焦於軍事合作事項，並將涵蓋氣候變遷及供應鏈安全等議題。

法新社報導，澳洲是布林肯（Antony Blinken）與奧斯丁（Lloyd Austin）近日閃電訪問太平洋國家行程的最後一站，此行目的是鞏固華府在區域地位。由於中國在南太平洋崛起成為愈來愈強大的外交和軍事勢力，美國開始不斷加緊努力重新投入區域事務。

布林肯在抵達澳洲昆士蘭州（Queensland）首府布里斯本（Brisbane）之前，已經拜訪了東加王國（Tonga）和紐西蘭。奧斯丁則是先赴巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）再來到澳洲。

兩人明天將與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）及國防部長馬勒斯（Richard Marles）展開為期2天的年度澳美部長級磋商會議（AUSMIN）。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天在聯合記者會上表示：「在戰略競爭日增的此刻，澳洲與美國正攜手努力促進區域的安全、穩定與繁榮。」

布林肯則說，以他的經驗，美澳聯盟「從未如此堅強」，「在充滿挑戰的時代，擁有緊密的夥伴與朋友影響重大」。

路透報導，奧斯丁表示：「從東海、南海到太平洋西南部這裡，我們持續見到令人不安的（中國）脅迫。我們將繼續支援我們的盟友和夥伴捍衛自己抵抗霸凌行徑。」

這次會議也將提供美澳雙方確認「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）細節的機會。依照這份2021年簽署的防衛協議，美國將提供澳洲核潛艦技術。

AUKUS的「第一支柱」，是澳洲獲取一支核動力潛艦艦隊，號稱是澳洲歷來最大軍事升級行動之一。如今各方注意力轉向協議的「第二支柱」，環繞網路戰、人工智慧（AI）和極音速飛彈發展等事務。

不過，有25名美國共和黨籍國會議員昨天致函總統拜登（Joe Biden），稱華府依AUKUS夥伴關係計劃出售3艘攻擊型潛艦給澳洲，卻缺乏明確彌補方案，將「弱化」美軍艦隊至「令人無法接受」程度。艾班尼斯今天回答相關問題時表示，他對於美國售艦計畫持續進行「深具信心」。

奧斯丁今天還說，他將與馬勒斯討論深化國防合作，包括如何將日本納入美澳間的「美國軍力部署倡議」（United States Force Posture Initiatives，USFPI）。

另一方面，布林肯今天前往布里斯本近郊拜訪澳洲電動車充電樁製造商Tritium。他在現場告訴媒體記者，潔淨能源轉型已迅速成為美澳結盟關係的一個「支柱」。他說：「歸根結柢，這事關擁有能促成商業化運作的科技。」

美國尋求削弱中國在電動車製造等新興潔淨能源產業的稱霸地位，因此視澳洲為有利友邦。澳洲是世界最大鋰產國之一，而鋰是充電電池關鍵成分，但澳洲目前大部分鋰礦都運往中國煉製。