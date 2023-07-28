英國防部證實電郵誤寄馬利 英媒稱內含致美機密資料

英國國防部今天表示，官員因為打字錯誤，不小心把電子郵件寄到俄羅斯的西非盟邦馬利，內含本來應該寄到美國國防部的機密資料。圖為示意圖。（Pexels）

英國國防部 今天表示，官員因為打字錯誤，不小心把電子郵件寄到俄羅斯 的西非盟邦馬利，已就此展開調查。據英國媒體報導，相關電郵本來應該寄到美國國防部，且內含機密資料。

法新社報導，英國國防部證實，有「為數不多」的電郵已誤寄到馬利。

英國「泰晤士報」（The Times）報導，那些電郵本來應該寄到美國國防部，但由於美軍電郵網域名稱為.mil，與馬利的網域名.ml僅一個字母之差，錯誤於是這樣發生。

大部分誤寄的電郵內容無關緊要，例如官員的休假人力配置。但「泰晤士報」指出，英國對極音速飛彈所做研究的詳細說明也遭到誤寄。

英國「金融時報」（Financial Times）上週報導，數百萬封美國軍方電郵同樣因為上述打字錯誤而被誤寄到馬利。

英國國防部在聲明中表示：「少數電子郵件被誤寄到不正確的電郵網域後，我們已經展開調查。」

「我們有信心，那些電郵沒有包含任何可能危及作戰安全的資訊或技術數據。所有敏感資料都是透過專為將誤寄風險降至最低而設計的系統分享。」

馬利是俄羅斯在非洲的數個盟邦之一，俄國傭兵組織瓦格納 集團（Wagner Group）也在當地運作。