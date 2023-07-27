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情資報告：中國可能供應技術給俄軍 用於在烏作戰

中央社／華盛頓27日電
圖為俄羅斯總統普亭（左）與中國國家領導人習近平（右）。(美聯社)
圖為俄羅斯總統普亭（左）與中國國家領導人習近平（右）。(美聯社)

根據今天釋出的一份非機密美國情資報告，中國協助俄羅斯規避西方制裁，而且有可能正在提供俄羅斯軍事和軍民兩用技術，讓俄國用於烏克蘭境內。

路透社報導，上述內容是美國國家情報總監辦公室（ODNI）評估的結果，由聯邦眾議院情報委員會（House Permanent Select Committee on Intelligence）公布。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，中國屢次否認曾運送軍事裝備給俄羅斯。

美國國家情報總監辦公室的報告則寫道：「中華人民共和國正在提供一些軍民兩用技術，供莫斯科軍方用於繼續在烏克蘭境內作戰，不顧國際的制裁封鎖和出口管制。」

報告指出：「海關紀錄顯示，中華人民共和國國有防務公司運送航行設備、干擾技術、戰鬥機零組件，給予被制裁的俄羅斯政府旗下防務公司。」

報告也提到，俄羅斯去年入侵烏克蘭後，中國已成為俄羅斯「一個更加重要的夥伴」。

美國國家情報總監辦公室表示，中國與俄羅斯已增加雙邊貿易的人民幣結算份額，而且兩國金融機構正在擴大使用國內的支付系統。

根據這份報告，中國已進口更多俄羅斯出口的能源，包括從歐洲改送中國的石油和天然氣。

本月稍早，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的最高外交政策顧問伯納（Emmanuel Bonne）也說，中國正向俄羅斯運送可能作為軍事裝備使用的物品，不過規模不大。

美國官員過去已對中國轉移「軍民兩用設備」至俄羅斯表達憂心，不過美方一再表示，他們尚未發現中國移轉殺傷性援助、讓俄國用於戰場的證據。

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