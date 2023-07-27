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美助巴紐強化軍防 欲拉攏太平洋島國？ 巴紐：輪不到我們

編譯陳曉慈／即時報導
國防部長奧斯丁（左）訪巴布亞紐幾內亞，與巴國總理馬拉普會面。（Getty Images）
國防部長奧斯丁（左）訪巴布亞紐幾內亞，與巴國總理馬拉普會面。（Getty Images）

首位造訪巴紐的美國現任國防部長奧斯丁27日於南太平洋島國巴布亞紐幾內亞（巴紐）訪問期間表示，美國不會尋求在巴紐建立常駐軍事基地，但將依據新簽署的防禦協議，協助強化巴紐軍防能力。

巴紐總理馬拉普也表示，美國在菲律賓、南韓等更靠近中國的地方都設有基地，輪不上巴紐作為抗中第一線。

拜登總統5月訪巴紐時簽署雙邊國防合作協議，美國將在未來15年協助巴紐翻新軍事及民用海、空港。奧斯丁與馬拉普會晤後，依據另一份海上執法協議宣布，美國海岸防衛隊船艦將於8月抵達巴紐。

法國總統馬克宏27日晚間也抵達巴紐，成為首位訪問巴紐的現任法國總統。馬克宏同日在巴紐鄰國萬那杜發表演說警告，「新帝國主義」正逐漸浮現太平洋地區，考驗小型島國的海洋及經濟主權。

路透指出，美國與盟邦正試圖阻止太平洋島國與中國建立安全關係。中國是該地區基礎建設的「大金主」，在台海局勢日益緊張、北京去年與索羅門群島達成安全協議後，已引發西方國家擔憂。

美、巴協議將允許美國海岸防衛隊巡邏巴紐廣闊的專屬經濟海域，且授權美國在巴紐部署軍隊及軍備。奧斯丁在記者會上表示，美國不尋求在巴紐建立常駐基地，但將協助巴紐軍防現代化、提高協同工作能力，確保巴紐能捍衛自身利益。

美巴國防合作協議尚待巴紐國會通過，部分反對人士擔心協議將惹惱巴紐重要經貿夥伴中國。馬拉普表示，美國在菲律賓、南韓等更靠近中國的地方都已設有基地。「不需要巴紐的土地作為發射台」。

奧斯丁 馬克宏 南韓

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