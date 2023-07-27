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科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

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科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

編譯茅毅／即時報導
超導體展現物理學中的邁斯納效應。當溫度低於臨界溫度時，超導體從內部排出磁場，成為零磁場狀態。圖／羅徹斯特大學
超導體展現物理學中的邁斯納效應。當溫度低於臨界溫度時，超導體從內部排出磁場，成為零磁場狀態。圖／羅徹斯特大學

又有研究人員宣稱他們發現「能源聖杯」！3位南韓科學家在論文未定稿版本網站ａｒＸｉｖ，刊登一篇可能改變人類發展進程的論文，聲稱製作出室溫常壓超導體。果真如此，即可實現革命性的能量零耗損，衝擊世界經濟。

該研究團隊兩篇相關論文獲獨立科學期刊ａｒＸｉｖ刊登。其一的題目為「第一個室溫、常壓超導體」，指稱他們以改良過的鉛－磷灰石（ＬＫ－９9）結構，成功合成出既能夠在室溫下、也能在常壓下運作的超導體，即低於攝氏127度（華氏261度），躋身全球首例。已藉由邁斯納效應等，證明其超導性。

該效應指當一個磁場用於超導體，一小股電流在其表面形成並抵消，使磁場被超導體拒斥。

另一篇論文則闡述ＬＫ－９9的若干特性，例如在室溫及大氣壓力皆低於臨界溫度下，出現邁斯納效應，磁力線無法穿透超導體。由於該實驗所需的條件並不難達成，接下來可望有許多研究人員和科學家，對前述發現予以反覆檢驗。

這種超導體在實用上包含大幅延長電池壽命、製造更快速的數位電子產品、使個人電腦的性能更佳、解決能源有限、無需氦來冷卻的磁振造影機器，以及促進磁浮列車和核融合技術的研發等領域，顯然能產生效率極高的輸電線路，具難以置信的用處。

這3位韓籍學者為量子能源研究所的李姓（Sukbae Lee）及金姓（Ji-Hoon Kim）科學家，還有高麗大學–韓國科學技術研究所（ＫＵ－ＫＩＳＴ）的權姓（Young-Wan Kwon）科學家。有學者認為，前述研究成果若為真，有望成為年度諾貝爾獎相關獎項的大熱門。

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