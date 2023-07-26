我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣但沒傷了心

新型詐騙 未購卻收到新冠檢測劑 快查Medicare帳單

朱利安尼向法院坦承：20年大選造謠中傷兩名喬州選務員

記者顏伶如／即時報導
前任川普律師朱利安尼(Rudy Giuliani)。(美聯社)
前任川普律師朱利安尼(Rudy Giuliani)。(美聯社)

根據法院紀錄，前任川普律師朱利安尼(Rudy Giuliani)向法院坦承，2020年大選過後造謠中傷兩名喬治亞州選務人員，聲稱選務人員在亞特蘭大為選票動手腳。

喬州選務人員費里曼(Ruby Freeman)、摩斯(Shaye Moss)2021年12月向華府特區聯邦區域法院控告朱利安尼誹謗。訴狀中指出，朱利安尼及其他人士聯手散布網路影片，抹黑費里曼與摩斯操弄計票過程。費里曼與摩斯為母女關係，兩人都在喬州富爾頓郡(Fulton County)選舉委員會任職，參與州農體育館(State Farm Arena)的計票過程。

紐約時報26日報導，根據朱利安尼25日晚間送交法院的聲明書，朱利安尼承認當時指稱為選票動手腳的言論是「可訴過失」(actionable)且「不實」(false)。

朱利安尼在兩頁的聲明書中表示，對於遭到指控的罪行事實將不再提出反駁。

不過，朱利安尼同時表示，在這件誹謗案中還是有辯護論點，並稱當時對費里曼與摩斯發表的言論「受到憲法保護」，屬於憲法第一修正案言論自由保障範圍。朱利安尼在聲明書中表示，並不認為己的言論對費里曼與摩斯帶來任何傷害。

紐約時報分析，朱利安尼表態認錯似乎是為了降低賠償金額。

朱利安尼發言人谷德曼(Ted Goodman)則說，朱利安尼承認造謠是為了讓案件審理能加速進行，盡快結案。

費里曼與摩斯的委任律師葛特里柏(Michael J. Gottlieb)說，費里曼與摩斯在2020年大選期間一切依法執行任務，朱利安尼承認造謠則證明了朱利安尼與川普「從第一天開始對費里曼與摩斯的說法就是抹黑」。

葛特里柏表示，費里曼與摩斯對於洗刷冤屈的司法過程中出現重大里程碑表示欣慰，賠償事宜則留待法院決定。

喬州 紐約時報 川普

上一則

西方媒體連番追問 中國外交部避談秦剛免職原因

延伸閱讀

共和黨初選僅7人參加辯論 7成選民看好川普是2024最強棒

共和黨初選僅7人參加辯論 7成選民看好川普是2024最強棒
從1985年執政至今 柬埔寨總理洪森宣布交棒長子洪瑪內

從1985年執政至今 柬埔寨總理洪森宣布交棒長子洪瑪內
芝商業樓空置率攀高 部分業主陷困境

芝商業樓空置率攀高 部分業主陷困境
市府投資4000萬 升級布碌崙市中心

市府投資4000萬 升級布碌崙市中心

熱門新聞

中央情報局(CIA)局長伯恩斯表示，在中國招募的情報人員十餘年來大量流失，反情報工作、間諜網凋蔽破敗，局內正努力重建。(路透)

中情局長首度承認 美在中國情報網被破壞 幹員流失逾十年

2023-07-22 23:54
中國外交部長秦剛30天前從公眾視野消失後，25日被免去「兼任的外交部部長職務」，改由前外長、中共中央外事辦主任王毅回鍋。(美聯社)

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

2023-07-25 10:51
前總統川普21日推出競選新武器，就是他17歲的小兒子拜倫川普(左)，右為他的女婿庫許納。(路透)

川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了

2023-07-23 12:00
美國國務卿布林肯（左）6月訪問北京，和中國外長秦剛在北京釣魚台國賓館舉行會談前握手。（Getty Images）

華郵：美對秦剛消失諸多臆測 王毅可能是頭號獲益者

2023-07-22 11:37
中國外交部長秦剛上任不到7個月就遭免職。美聯社

中國外長秦剛丟官 美專家：北京識人不明很難堪

2023-07-25 16:08
趙立堅和妻子的合影。（取材自微博）

不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文

2023-07-25 22:40

超人氣

更多 >
12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛
2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費

2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費
中國外長秦剛丟官 美專家：北京識人不明很難堪

中國外長秦剛丟官 美專家：北京識人不明很難堪
不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文

不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文
秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光