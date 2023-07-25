秦剛無理由去職引猜測 美：持續與中方官員往來

北京有權決定其外交部長人選，美國將持續與中方外長王毅和其他中國官員往來，美國一直認為維持溝通管道至關重要。(美聯社)

國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）25日在例行記者會表示，北京 有權決定其外交部長人選，美國將持續與中方外長王毅 和其他中國官員往來，美國一直認為維持溝通管道至關重要。

北京25日宣布，中國外交部長秦剛 去職，由中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅回鍋兼任外長；這是秦剛神隱一個月後的最新發展，北京未說明秦剛卸任的原因，更讓外界充滿好奇。

本報記者詢問國務院針對此人事異動的評論無回應，由巴特爾在例行記者會簡短說明，稱北京自己決定外長人選，美國會持續與外長王毅和外交官員聯繫，維持溝通管道至關重要，這也是負責任處理雙邊關係的重要管道，更是國際社會對美中兩國的期望。

被問及美國事先是否知情、中方外交高層官員是否還會如約訪問華府，巴特爾都沒有鬆口。

國務卿布林肯（Antony Blinken）上月訪問北京時，與中方官員達成互訪共識，中方也對美傳達願派國務委員兼外長秦剛訪問華府的意願，在雙方都有意願互相訪問的時刻，秦剛突消失在鎂光燈下，諸多外長行程由王毅和外交部副部長馬朝旭代行。

針對中方外交高層官員訪問華府的安排，巴特爾表示，由中方宣布出訪訊息，每一位美國官員結束訪中行程後都會表達，希望能持續看到太平洋兩端的兩國高層官員訪問能持續下去。