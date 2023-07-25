「在美國社會挑撥離間」 研究稱中企策動華府抗議活動

美國媒體報導，資安公司麥迪安一分新研究顯示，作為大規模的親北京影響力運動一環，中國的一間行銷公司有可能組織與推廣了2022年在華府舉行的抗議活動。資料照片。（路透）

根據華盛頓郵報24日的率先披露與CNN的報導，一分新研究指出，作為大規模的親北京 影響力運動一環，中國的一間行銷公司有可能組織與推廣了2022年在華府 舉行的抗議活動。

分析此一運動的資安公司麥迪安（Mandiant）指出，這家中企還運用了超過70個假新聞網站的網路推動親中內容，也是親中行動人員近年來更積極努力影響美國政治辯論的一個例子。

Pro-Chinese online influence campaign promoted protests in Washington, researchers say https://t.co/ZqVdCTVqsI — CNN (@CNN) July 25, 2023

根據報導，其中一場抗議活動是針對美國政府禁止中國新疆地區製造的產品，另一場抗議則是在6月一場國際宗教自由會議的場邊。其中一場抗議活動只吸引了大約十幾個人，卻顯示出親中努力的範圍與抱負。麥迪安研究人員表示，受雇的抗議者包括了自稱為華府地區的音樂家與演員，似乎並不知道正被招募參加親中的影響力運動。

麥迪安高級分析師塞拉賓（Ryan Serabian）告訴CNN，中企「上海海訊社科技有限公司」（Shanghai Haixun Technology Co., Ltd）支持了這項運動，「用意是在美國社會挑撥離間」。在這兩個案例中，抗議者舉著標語與喊出有關美國種族歧視 與墮胎的口號。麥迪安也指出，海訊社上網散發抗議者的影像以助長影響力運動。

海訊社並未回應置評請求，中國駐華府使館發言人劉鵬宇則稱不了解研究的細節，並指中方「一貫堅持不干涉其他國家的內政」。