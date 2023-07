「在美國社會挑撥離間」 研究稱中企策動華府抗議活動

根據華盛頓郵報24日的率先披露與CNN的報導,一分新研究指出,作為大規模的親北京 影響力運動一環,中國的一間行銷公司有可能組織與推廣了2022年在華府 舉行的抗議活動。

分析此一運動的資安公司麥迪安(Mandiant)指出,這家中企還運用了超過70個假新聞網站的網路推動親中內容,也是親中行動人員近年來更積極努力影響美國政治辯論的一個例子。

