FT：解放軍灰色地帶戰術漸改台海局勢 北京是否會無視美嚇阻

如今台灣空軍幾乎每天都會派戰鬥機緊急升空，但6月24日這天，解放軍 戰機飛得比以往更靠近台灣，直逼台灣的鄰接區。1位台灣國防官員說，此後，中國軍機再度如此逼近的次數，至少有1次。

金融時報24日題為「中國軍方正如何慢慢壓縮台灣」的長文寫道，解放軍正對台執行「灰色地帶」行動，即逐步加大施壓力道，但強度仍未跨過可能被視為戰爭行為的門檻。

解放軍機前述舉動，是解放軍逐漸對台加壓的一環，台灣及其準盟友美國一直未能加以阻止甚至減緩。部分國防專家認為，美國對中戰略的方向有誤，過度聚焦解放軍全面入侵，而非因應這類施壓台灣的手段。

●北京 慢慢改變現狀

儘管全球向來關注中國攻台的可能性，但台灣的軍事擘劃人員，也擔憂一種截然不同、更漸進式的威脅，即北京現正運用所謂切香腸式戰術，慢慢改變現狀。華府智庫蘭德公司專家甘尼斯（Kristen Gunness）說，五角大廈如此短視地聚焦台灣遭入侵的情況，以致正忽略這個眼前的威脅。

灰色地帶衝突專家、台灣國防安全研究院學者李俊毅示警說，中方意圖恫嚇台方、測試台方能力並削弱台方防禦。日子一久，中方將強化對台海的掌控，並將改變台海法律地位。

根據1份由李俊毅編輯、21日刊出的報告，針對台美的嚇阻策略，國防安全研究院的分析師們提出嚴重質疑。

●以二戰日本 為鑑 獨裁領袖可能對嚇阻視而不見

解放軍曾藉由中國官媒宣稱，中方已成功「模糊」台海中線。儘管美國海軍軍艦例行往返台海，卻未曾正面回應中方行為。一位台灣國防官員表示，相比南海，台海風險「顯然高的多，對於嚇阻，台方及盟友需有新思維」。

台灣認為，嚇阻中國灰色地帶行動的作為太少。

有些美國觀察家將解放軍去年8月和今年4月的兩次大規模演習，形容為封鎖台灣的預演，而此舉將越過戰爭門檻。蘭德公司東亞安全專家馬扎爾（Michael Mazarr）認為，若這些模式重複著每年兩次，我們就可以說中方為全面衝突做準備。若這兩次演習的規模未形成例行事件的先例，那我們可能就會回到1個穩定狀態。

類似規模的行動沒有成為例行事件，那儘管解放軍動作頻繁，台海或仍將回歸穩定局勢。

一位美國國防高官表示，五角大廈普遍認為，美國對中嚇阻有效。但專家警告，過去曾發生獨裁領袖忽視所有嚇阻的案例。

馬扎爾說，以史為鑑，當一位政治領袖考慮發動戰爭時，相關考量都將相繼失效，屆時將演變為外力幾乎無法嚇阻其領導的強國。在二戰爆發前，日本早就認為，自己將與某個工業強國開戰，儘管時任美國總統的羅斯福接下來幾個月緊急增援太平洋，日本也照樣一意孤行。

●美中競爭白熱化 解放軍施壓、台灣現狀皆將持續

如今美中競爭日益激烈，加上彼此信任破裂，已讓兩國陷入螺旋式循環：雙方皆試圖嚇阻對方，但不經意間就可能導致衝突升級。

中共人民解放軍軍事科學院研究員曹延中大校說，當涉及中國核心利益時，任何國家對中國的嚇阻都是枉然。解放軍在台海採取的反制措施，是針對美國與台獨勢力，它們正陰謀變更二戰後的兩個現狀，即台灣回歸中國，以及台灣是中國一部分。

前美軍太平洋陸戰隊司令、退役中將魯德（Steven Rudder）表示，若美方沒有妥協，除非解放軍登陸台灣，否則毫無勝算。魯德認為，除非出現像香港的情況，否則台灣仍會像現在這樣，但解放軍也將不會停止施壓。