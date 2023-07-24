與福特在美建廠遭查 寧德時代這樣回應

寧德時代與福特在美建廠遭查，寧德回應，與福特汽車的項目在正常推進當中。（美聯社）

針對日前多家外媒報導稱，中國動力電池一哥寧德時代與美國汽車大廠福特的電池合作項目突遭美國調查。對此，中新經緯消息指，寧德時代回應，與福特汽車的項目在正常推進。而福特日前曾表示，規劃中的電池廠是由其公司獨自經營，並非輸入寧德時代生產的電池。

據路透近期報導，美國參眾兩院委員會於21日透露，正在調查福特與寧德時代的合作關係。報導還提到，委員會稱，福特工廠中的2,500個工作崗位，有數百個將由來自寧德時代的員工補足，而他們將負責設備的安裝及維護。

此外，路透稱，共和黨 籍眾議院 美國眾議院中國委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher），以及共和黨籍的眾議院歲出入委員會主席史密斯（Jason Smith）於21日發表聯署信表示，兩個委員會將向福特提出疑問，以深入了解交易細節，關注建廠計劃會否令到福特及美國納稅人，變相資助北京 。

對此，福特汽車回覆，「將在美國擁有並營運這家工廠，而非為公司競爭對手那樣在其他地方建造電池廠，或者只從中國進口磷酸鐵鋰電池」。它還提到，公司還在等待美國財政部指示當中，為了確保這一合作－福特與寧德時代的關係「不違反要求」。

另，寧德時代董秘處工作人員24日稱，有注意到該消息，跟它（福特汽車）的項目在正常推進。但他指出，「因為新聞中的主體很多是福特相關的信息，其他消息還要向福特去問，從『項目的角度』講是順利推進」。