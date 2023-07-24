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WSJ：美日對中國軍事院校學生立場不同 恐成國安漏洞

編譯易起宇／綜合外電
華爾街日報報導，日本未像美國把中國軍校生拒之門外，恐成國安漏洞。路透
華爾街日報報導，日本未像美國把中國軍校生拒之門外，恐成國安漏洞。路透

美國已將來自中國軍事相關院校的學生拒於門外，但美國的盟友日本卻給這些學生開綠燈，這種態度上的差異可能讓學術間諜活動有機可乘。

華爾街日報（WSJ）報導，隨著與中國的關係日趨緊張，美國及其主要盟友已在重新考慮與中國在學術和研究領域的各種相關合作。然而，一些日本政府官員和學術界管理人士卻不避諱表達他們對中國學生的歡迎。他們指出了知識與科學交流自由的重要性，表示很高興有學生在華府提高限制後，把眼光投向其他國家。

不過，也有人認為，日本正在忽視安全風險。曾是日本外交官的佳能全球戰略研究所研究主管宮家邦彦表示，日本是「中國間諜的天堂」，學術界對其文化或教育交流可能遭到的滲透缺乏足夠關注。

一位日本經產省官員說，中國「國防七校」的畢業生可以來日本，學習用於飛彈設計的工程專業，而且只需在日本住滿六個月，就能不需許可也有辦法接觸到飛彈相關技術。

今年6月，日本當局逮捕了一名在國營科學機構工作的中國研究員，使這方面的潛在風險引起人們注意。

日本政府6月表示，在截至2021年3月的一年內，共有39名來自「國防七校」中六所的學生在日本學習，但不曉得他們都在學些什麼。

經產省官員坦言，很難辨別留學生是否接受指示從事間諜活動。雖然在政府努力提高人們的風險意識下，多數設有理工科的大專院校都已建立制度來符合規定，但這些規定主要適用於某些具有潛在軍事用途的技術的實際轉移。日本政府僅呼籲大學對可能的學生或研究員進行安全風險審查，但未提供具體的指引，也未檢查大學是否遵守建議。

日本 間諜 華爾街

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