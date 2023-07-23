王毅促辦中日韓3方外交次長會談 日媒：為領袖峰會鋪路

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅（右）及日本外務大臣林芳正。（擷自日本外務省官網）

共同社引述外交消息人士23日指稱，中國已向日本 與南韓 提議，舉辦外交次長層級的三方會談，屆時將是四年來首次中日韓三方會談。共同社指出，通常在中日韓三方工作層級、外長層級會議後，緊接著便是三方領袖峰會。

據消息人士，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅 與日本外務大臣林芳正14日於雅加達會晤時，王毅就曾向對方提出邀約。消息人士指，針對中方有意重啟三方會談，日方已知會南韓，南韓預計將是下次三方會談的輪值主席國。

2019年底之後，日本與南韓關係惡化，加上新冠疫情影響，導致中日韓三方會談難成局。但近來日韓關係逐漸回暖，日本首相岸田文雄及南韓總統尹錫悅三月會晤時，一致同意三方盡快舉辦會談的重要。

中日韓合作國際論壇3日於中國山東青島展開，王毅在開幕式上表示，中、日、韓應創造氛圍，為早日重整行裝再出發的領袖會議做好準備。

一名日本外交部資深官員表示，中國近來對三方談話展現正向態度。據日本官員，美日韓近來強化區域安全、擴大經濟合作，中國提議舉行三方會談，或有意在美、日、韓之間製造分歧。外交人士指稱，有鑑於中國經濟成長顯著放緩，當局或將轉向日本，尋求與日本高科技產業合作、吸引更多投資。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點