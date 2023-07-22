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中情局長首度承認 美在中國情報網被破壞 幹員流失逾十年

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中情局長首度承認 美在中國情報網被破壞 幹員流失逾十年

編譯潘勛／綜合22日電
中央情報局(CIA)局長伯恩斯表示，在中國招募的情報人員十餘年來大量流失，反情報工作、間諜網凋蔽破敗，局內正努力重建。(路透)
中央情報局(CIA)局長伯恩斯表示，在中國招募的情報人員十餘年來大量流失，反情報工作、間諜網凋蔽破敗，局內正努力重建。(路透)

中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)表示，在中國招募的情報人員大量流失十餘年，反情報工作、間諜網凋蔽破敗，目前正努力重建。

華盛頓時報(The Washington Times)報導，伯恩斯是在科羅拉多州舉行的「阿斯本安全論壇」(Aspen Security Forum)上作上述表示；官員們表示，2010年起招募到的中國籍情報人員大量流失，原因是一名中情局幹員背叛，以及祕密通訊系統遭破解。

伯恩斯表示，就培養強大的人類情報戰力，來補強透過其他手段取得的情報，美方已取得進展，目前十分努力中。

在中幹員不是被捕就是處決

中情局就用人打探情報方面，允執美國情報界牛耳。政府把焦點重新聚集在中國，而伯恩斯是首位公開承認在中國發生情報慘案的局長；大多數中情局在中國招募的情報人員要麼被捕，要麼被處決。

習近平尚未決定是否攻台

談到台灣時，伯恩斯重申拜登政府的立場，認為中國向台灣開戰，既非箭在弦上，也非無可避免；中國國家主席習近平的確下決心未來某個時間點拿下台灣控制權，但並未決定是否動武；另外，俄羅斯軍隊在烏克蘭窘態百出，也影響習近平動武攻台的想法。

伯恩斯表示，俄烏戰爭打到今天，意味習近平及中國解放軍高層懷疑他們能否以可接受代價，而全面入侵台灣得逞。

談到微軟(Microsoft)宣布，美國官方電子郵件帳戶遭中方駭客入侵，伯恩斯指出，是政府先偵知中方入侵，再報知微軟的。

美方情報及反情報官員表示，十年前間諜網被破，幹員大量損失，是中國國家安全部所為；2010到2012年間，多達30名中情局在中國幹員遭國家安全部在其境內及其他地點羈押。

美無法偵知解放軍核武實力

據最近透露，那次情報界重大損失，重傷美國政府的能力，無法偵知中國解放軍有史以來最大的傳統武力及核子武力的建軍。

大多數被捕的中情局幹員被關起來，只是美方情報界知悉至少有一例，一名中情局幹員在北京某官方建築裡，當著一群中方安全人員的面遭處決。

情報界2019年透露，中國國安部的反情報作業動用傳統手法，招募知悉美方情報網的人，但中情局用來與所募幹員聯絡的安全通訊系統可能也遭中方突破。前中情局反情報副局長凱爾頓(Mark Kelton)拒評幹員在中國損失一事。

習近平 解放軍 間諜

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