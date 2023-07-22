川普：明年當選 將對中加徵數十億美元關稅

美國前總統川普明年若當選，將成為第47任美國總統。彭博資訊22日報導，他及其團隊正計畫當選後的施政。（美聯社） Trump Justice Department

儘管距離明年11月美國總統大選為時尚早，但彭博資訊22日報導，共和黨 前總統川普 已計畫回鍋白宮 後的新政策。針對中國，他打算加徵達數十億美元的關稅。至於鏖戰已1年多的俄烏戰爭，他重彈自己將迅速終戰的老調，要「立即結束」這場戰爭。

若2025年1月重返白宮，川普2017年1月至2021年1月總統任內的一群盟友，正為他擬定有關內政和外交的施政計畫。這些計畫還包括就任後炒掉美國政府國安與執法當權派中的許多「深層政府」公務員及官僚，下令司法部對屆時將淪為前總統的拜登展開刑事調查。

還有禁止在美國境內出生的新生兒自動擁有美國國籍、不准跨性別者從軍、由學生父母選舉學校校長、解散教育部。川普曾向一群立場屬極右派的媽媽們說，當選後將請國會通過1項僅承認男、女性這兩個性別的法律。

針對毒品從墨西哥進入美國的問題，川普說，他會動用美國海軍打擊販毒集團，並在美墨邊界修築更多他第1個任期內未能完成的圍牆。

該報導認為，若川普明年勝選，他上台後預料將終止對自己、和他關係密切的支持者與顧問之聯邦起訴。例如曾是他首席策士的巴農，去年因蔑視國會被判有罪，面臨4個月刑期，但巴農正提起上訴。

正再次當川普顧問的巴農受訪時說，川普正扔掉許多政策，其他總統擬參選人卻沒「你丟我撿」。巴農還說，有一群智庫、3或4個工作小組及一些其他媒介，都聚在一起，正籌備川普的第2個總統任期。1個共和黨周邊的助理及非正式顧問小圈子，亦正做為他的政策顧問。

川普2016年打選戰時，政策較多來自他的「直覺」。川普明年總統選戰的政策發展流程核心，則是兩名助理兼前白宮演講稿文膽海利（Vince Haley）與沃辛頓（Ross Worthington）。這兩人由前川普政府成員成立的智庫協助，包括美國優先政策研究所（ＡＦＰＩ）及美國復興中心（ＣＲＡ）。

前者有前白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）、前白宮顧問康威（Kellyanne Conway）、羅林斯（Brooks Rollins）及前白宮國安會幕僚長凱洛格（Keith Kellogg）等許多前川普政府官員。後者則由前白宮預算局代理局長伏特（Russ Vought）執掌。

根據路透／易普索最新民調，在共和黨總統擬參選人中，川普的黨內支持率達47％，大幅領先居次的佛羅里達州州長德桑提斯（19％）。