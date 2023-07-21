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Scale AI華裔CEO：AI是中國阿波羅計畫 資金比美高3倍

記者胡玉立／即時報導
Scale AI公司華裔創辦人兼執行長王亞歷山大(前)18日在國會眾院軍事委員會作證指出，中國正投下比美國高出三倍的資金，試圖成為全球人工智能(AI)領導者。(路透)
Scale AI公司華裔創辦人兼執行長王亞歷山大(前)18日在國會眾院軍事委員會作證指出，中國正投下比美國高出三倍的資金，試圖成為全球人工智能(AI)領導者。(路透)

現年26歲、全球最年輕的白手起家億萬富翁、Scale AI公司華裔創辦人兼執行長王亞歷山大(Alexandr Wang)18日在國會眾院軍事委員會作證指出，中國政府為了成為全球人工智能(AI)領導者，正投下比美國高出三倍的資金，全力以赴；「如果美國不能在AI方面取勝，就有可能將全球影響力、技術領先地位和民主，拱手讓給中國這樣的戰略對手」。

他告訴國會議員，四年前的一趟投資者之旅，他看到中國如何全力投資AI產業基礎，目睹中國在AI方面的雄心。他總結指出：「AI是中國的阿波羅計畫。」

Scale AI公司正協助五角大廈採用AI技術。王亞歷山大表示，「能最快速最有效地將AI新技術融入戰爭的國家就會獲勝。中共深刻理解AI擾亂戰爭的潛力，正趁機大力投資。」

王亞歷山大的父母都核物理學家並在洛斯阿拉莫斯國家實驗室工作。他19歲自麻省理工學院輟學，2016年創立Scale AI公司，公司最近估值逾70億元。

他作證指出，中國在開發臉部識別和電腦視覺等AI技術方面進展迅速，並將這些技術用於國內監視和鎮壓。「中國解放軍還大力投資AI自主無人機群、自適應雷達系統、自動駕駛汽車；2020年以來，中國已推出逾79種大型語言模型」。

不過，王亞歷山大也表示，美國迄今仍具優勢；原因包括，美國仍是全球最有才華的AI科學家心儀的所在；此外，美國擁有世界最大軍事硬體艦隊，讓美國在數據取得方面占據重大優勢。他指出，美國軍事硬體艦隊每天產生22TB數據，可用於訓練AI，為美國「AI軍事用途方面提供無可超越的數據優勢」。

他強調，美國需要迅速採取措施，善用數據供應；蒐集數據是五角大廈必須適應的新現實，「讓美國在AI軍事使用方面保持數十年領導地位，是當務之急」。

但他也強調，美國不能拒絕在AI領域美中合作的可能性；因為兩國可能都會感受到AI系統試圖接管公民治理的威脅。

AI 投資 五角大廈

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