季辛吉訪中獲高規格待遇 布林肯：凸顯對話溝通必要性

前國務卿季辛吉訪問中國。（路透）

前國務卿季辛吉訪問中國受到高規格待遇，國務卿布林肯 21日表示，季辛吉之行凸顯對話溝通的必要性，他持續呼籲美中恢復對話；白宮國家安全蘇利文 說，恢復溝通是北京 要回答的問題。

布林肯（Antony Blinken）表示，自己與季辛吉（Henry Kissinger）定期溝通，討論各式各樣的議題，季辛吉赴中前曾與布林肯詳談，等季辛吉回國，也許下周，他就會與季辛吉碰面討論中國行。

以季辛吉為例，布林肯表示，他認為很重要的是要在美中關係裡再添加些許穩定，設置基礎以確保競爭不會演變成衝突，衝突不符合任何一方的利益；而這一切都要從交往和對話開始，持續對話至少能理解對方的想法和意圖，避免誤解演變成雙方都不樂見的局面。

布林肯表示，美國一直清楚且強烈地表達願意溝通和負責任地管理雙邊關係，他認為中國現在也在試圖表現他們也在這麼做，美中高層官員正在恢復對話；他說，拒絕溝通是不負責任的。

美中溝通管道並非全面重啟，北京以中國國防部長李尚福被美國制裁為由，迄今拒絕恢復軍事溝通管道；美國是否考慮取消制裁來換取溝通，蘇利文（Jake Sullivan）委婉拒絕。

蘇利文21日在美國智庫阿斯本研究所（Aspen Institute）安全論壇表示，美俄相互制裁了不少官員，蘇利文本人就被俄羅斯制裁，但涉及全球穩定與安全，雙邊的溝通沒有因此停擺；並不是所有層級的中國國防部和解放軍官員都被美國制裁，但所有的管道都關閉了。

美國一直希望為美中關係設置「護欄」（guardrail），確保雙邊不要走向衝突，蘇利文說，北京卻認為，當開車繫上安全帶後，代表著可以開更快更大膽，最後就會撞車，所以最好還是不要繫安全帶，北京認為這只會讓美國得寸進尺。

蘇利文說，雙邊對「護欄」的觀點不同，美國仍做好準備能恢復每一層級的軍事溝通以避免誤判，恢復溝通是最基本的責任，也是北京應該回答的問題。

此外，國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）21日在華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）重申美國的「一個中國」政策，並致力於讓台海的和平穩定，成為美國與盟友夥伴共同關切的議題。

康達表示，美國對北京傳達的訊息是：「不要挑戰現狀，停止在台海周邊與針對台海的各種挑釁。」

國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）表示，他看到台灣改革軍事與後備，並增加國防預算；他會以台灣做了什麼，以及台灣怎麼回應面臨的脅迫來作為台灣對自身韌性與防衛承諾的重要參考指標。