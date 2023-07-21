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拜登提名太平洋艦隊司令帕帕羅出任印太司令

中央社華盛頓21日專電
拜登總統今天宣布，將提名現任美軍太平洋艦隊司令帕帕羅接任印太司令部司令。（取材自美國海軍官網）
拜登總統今天宣布，將提名現任美軍太平洋艦隊司令帕帕羅接任印太司令部司令。（取材自美國海軍官網）

拜登總統今天宣布，將提名現任美軍太平洋艦隊司令帕帕羅接任印太司令部司令，太平洋艦隊司令將由美軍參謀首長聯席會議戰略、計畫與政策主任柯勒接任。

此外，拜登也提名海軍軍令副部長弗蘭切蒂（Lisa Franchetti）出任海軍軍令部長。若獲得聯邦參議院同意，弗蘭切蒂將成為美國海軍首位女性軍令部長，也將是美軍參謀首長聯席會議首位女性成員。美國海軍艦隊司令部副司令基爾比（James Kilby）則被提名接任海軍軍令副部長職務。

帕帕羅（Samuel J. Paparo）目前擔任美軍太平洋艦隊司令，在印太地區擁有豐富的服役經驗。印太司令部是美軍歷史最悠久、規模最大的作戰司令部，包括38萬名士兵、水手、陸戰隊員、飛行員、海岸警衛隊等，負責美國在印太地區的所有軍事活動，覆蓋36個國家與全球50%以上人口。

柯勒（Steve Koehler）則將接下帕帕羅遺缺，出任美軍太平洋艦隊司令，接掌世界最大的艦隊司令部。美軍太平洋艦隊由約200艘艦艇、1500架飛機與15萬名軍事與文職人員組成。

美國聯邦參議院預計下週集會後，就將休會1個月，目前尚不清楚參議院軍委會是否來得及在下週安排提名聽證會。不光如此，拜登政府也面臨參議員塔伯維爾（Tommy Tuberville）的抵制。

過去一段時間，塔伯維爾杯葛美國國防部人事，以表達對五角大廈協助軍人前往墮胎地點政策的不滿。他已經成功阻擋美國陸戰隊司令的批准案，導致陸戰隊司令卸任時面臨無人接任的窘境。

拜登也提名海軍軍令副部長弗蘭切蒂（Lisa Franchetti，圖）出任海軍軍...
拜登也提名海軍軍令副部長弗蘭切蒂（Lisa Franchetti，圖）出任海軍軍令部長。若獲得聯邦參議院同意，弗蘭切蒂將成為美國海軍首位女性軍令部長，也將是美軍參謀首長聯席會議首位女性成員。美聯社

拜登 參議院 五角大廈

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