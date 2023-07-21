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美制裁120個實體與個人 阻止俄自第3方取得軍需

中央社／華盛頓20日綜合外電報導
財政部和國務院宣布，20日起對近120個實體與個人祭出和俄羅斯有關的制裁。圖為財政部大樓外標誌。（美聯社）
財政部和國務院宣布，20日起對近120個實體與個人祭出和俄羅斯有關的制裁。圖為財政部大樓外標誌。（美聯社）

財政部國務院宣布，今天起對近120個實體與個人祭出和俄羅斯有關的制裁，目的是要阻止莫斯科取得支援俄烏戰爭的電子元件及其他產品。

路透報導，財政部聲明指出，新措施的目的也是為了「減少俄羅斯在金屬和礦業所得，削弱其未來的能源量能，並縮減俄羅斯利用國際金融體系的管道」。

國務院表示，制裁目標包括一名俄國公民和北韓公民林勇赫（Yong Hyok Rim，音譯），他與瓦格納傭兵組織（Wagner）發動兵變的首腦普里格津（Yevgeniy Prigozhin）有掛鉤，被制裁理由是協助提供軍火給俄羅斯。

此外，另兩家俄羅斯私營軍火公司也在制裁之列，其中一家是克里姆林宮所掌控的能源巨頭「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）旗下子公司Okhrana。

國務院表示，六名俄國副部長、一名俄羅斯聯邦安全局副局長，以及斯摩棱斯克（Smolensk）州長都列為制裁對象。

受制裁對象在美國的財產或產權都會被凍結，華府大致上禁止美國國民或在美人士與受制裁對象做生意。

財政部表示，相關措施源於七大工業國集團（G7）領袖援助烏克蘭的承諾，目的是要阻止莫斯科透過第三方和俄羅斯境外轉運站來取得外國製電子產品、技術和其他商品，以意圖逃避制裁。

財政部表示，許多目標實體已將一些電子元件轉運到俄羅斯；在俄國用來對付烏克蘭的武器系統中曾發現到相關元件。這些實體包括位於吉爾吉斯共和國、阿拉伯聯合大公國和塞爾維亞的多家公司。

財政部並表示，五家俄羅斯金融機構也受到制裁，以「縮減」俄羅斯利用國際金融體系的管道。

俄羅斯 財政部 國務院

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