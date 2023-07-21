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港媒：季辛吉這趟訪中行 至少兩個月前開始安排

中央社／台北21日電
中國國家主席習近平（右）20日在北京的釣魚台國賓館會見美國前國務卿季辛吉（左）。（歐新社）
中國國家主席習近平（右）20日在北京的釣魚台國賓館會見美國前國務卿季辛吉（左）。（歐新社）

香港南華早報20日報導，美國前國務卿季辛吉訪問北京，這位深獲中國政界信賴的外交圈百歲耆老，造訪期間會晤中共領導人習近平，雙方看似相談甚歡，但期間的沙盤推演卻至少始於兩個月前。

報導說，不同於先前美國財長葉倫（Janet Yellen）與氣候特使凱瑞（John Kerry）訪中，季辛吉（Henry Kissinger）此行定位私人行程，以便更充分了解中方的想法，並於返美向華府闡述他的觀點。

熟悉內情的消息來源指出，季辛吉此行至少兩個月前開始籌備，這位深受華府和北京政壇菁英敬重的老人以民間人士身分訪中，意在與中共政界談得更交心，通常正式訪問不容易談得這麼深入。

中國官媒中央電視台20日報導，習近平在北京的釣魚台國賓館會見季辛吉。

至於凱瑞在北京期間，季辛吉則是先後會晤中國國防部長李尚福和中共中央外事辦主任王毅，兩人在北京時間可說是重疊，但凱瑞和葉倫離京返美前都見不到習近平。這兩位美國官員分別於19日及上周結束中國行。

季辛吉是美國已故總統尼克森（Richard Nixon）任命的國務卿，也是上世紀1970年代促成北京與華府關係正常化的推手，即因如此，時至今日，季辛吉在中國仍享有崇高的聲望。

不過季辛吉訪中的時機引發諸多揣測，好比美中因關係惡化而軍事交流中止，他此行是否肩負著重啟雙方國防對話的秘密任務等。

據消息來源透露，其實季辛吉來訪早在凱瑞宣布訪中前就完成規畫，而且季辛吉的團隊數月前就開始展開出訪作業，至於到訪的時機只是湊巧而已。

另個消息來源指出：「季辛吉的確是以私人身分而並非受華府之託，當他出訪他國尤其是中國，受邀會見高層這是想當然的，他們（會見他的官員）向來闡述各自的觀點，並徵詢季辛吉的意見。」

國務院發言人米勒（Matthew Miller）就季辛吉此行於18日表示，他的確不是代表美國政府，並說上月國務卿布林肯（Antony Blinken）訪中期間，北京才告知季辛吉也要來。

此外，王毅會見季辛吉談到台灣議題曾表示，美國務必恪守以上海公報為基礎的一中原則。

季辛吉則回覆，他相信華府不會背離對於一中政策的承諾。

另據美國之音（VOA）19日報導，雖然季辛吉穿梭美中傳話盼軍事交流解凍，但華盛頓和北京對彼此敵意加深之際，恐無法立即改變軍事對話停滯的狀況。

美國海軍上校退役的軍事分析家舒斯特（Carl Schuster）更指出，中國領導人雖將季辛吉視為上賓，希望他能助一臂之力，但是他的影響力已十分有限。

北京 華府 國務卿

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