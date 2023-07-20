瞄準處理美中關係高官？傳駐中大使、亞太助卿電郵遭駭

美駐中國大使伯恩斯(R. Nicholas Burns)。(路透)

美國政府上月底發現有中國駭客 入侵政府官員的電子郵件帳號，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）等官員受害；華爾街日報20日獨家報導，美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）和亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）也被駭，駭客透過他們的電郵，來蒐集拜登 政府內部對於中國政策的討論和計畫。

微軟上周公布，據點在中國的駭客攻擊包含數個美國政府機構在內的、約25個組織的電子郵件帳號，顯然是要透過間諜行動竊取機敏訊息，全案正經由聯邦調查局（FBI）等單位調查中。

美國有線電視新聞網（CNN）當時報導，第一個回報異常狀況的就是國務院 ，不過，國務院以調查為由，拒絕說明受害官員與具體狀況。

華爾街日報引述知情人士說法報導，據信康達和伯恩斯是被駭的最高層級國務院官員，駭客鎖定他們的電郵帳號攻擊，進入受害官員的收件匣竊取機敏訊息，推估至少數十萬封的美國政府個人郵件外洩，

報導提到，駭客似乎沒鎖定國務卿布林肯（Antony Blinken）及其資深顧問們，而是把重點放在少數負責美中關係的資深官員身上。

華爾街日報報導，雖然被駭的是非機密電郵，但駭客透過掌握康達和伯恩斯的郵件系統，就可以蒐集近期美國官員訪問中國的計畫，以及拜登政府制定對中政策時的內部對話訊息。

國務院表示，案件正在調查中，無法分享更多訊息。

美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）20日在聽證會詢問康達，是否能確認他和他的團隊電郵沒被駭客入侵，康達說，無法評論FBI正在進行的調查，但他不會排除這個可能性。