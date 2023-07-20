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對台軍售延宕 美：用軍援等途徑盡快履行承諾

中央社華盛頓20日專電
國防部印太事務助理部長瑞特納。(路透)
國防部印太事務助理部長瑞特納。(路透)

美對台軍售交付延宕達190億美元，國防部印太事務助理部長瑞特納今天表示，除一般軍售，華府也會透過總統撥款權軍援及外國軍事融資計畫，盡快履行對台承諾。

眾院「中國問題特別委員會」上午召開聽證會，首度邀請包含瑞特納（Ely Ratner）在內等拜登政府官員列席作證，說明美國對中政策。瑞特納被問到美國對台軍售交付延宕時，作出上述表示。

瑞特納首先解釋，外界對美國對台軍售有誤會，認為有交付積壓問題，但其實問題是出在美國國防產業產速放緩，進而影響武器生產，這是系統性問題，不是只有台灣碰到。

瑞特納表示，美方正竭盡所能盡快履行「台灣關係法」下對台承諾，除透過外國軍事銷售制度（Foreign Military Sales）外，也將透過其他授權途徑，包括總統撥款權（Presidential Drawdown Authority, PDA）及潛在外國軍事融資（Foreign Military Financing，FMF）計畫。

根據去年12月獲國會通過、拜登（Joe Biden）總統簽署生效的2023財政年度國防授權法（NDAA），美國總統有權動用總統撥款權，每年從國防部庫存挪用價值至多10億美元的防衛物資或服務給台灣。

國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）今年5月曾在國會表示，美國很快會透過國會去年批准的總統撥款權，提供台灣額外重大安全援助。

在經濟領域，委員會成員、共和黨籍眾議員朴銀珠（Michelle Steel）說，她雖樂見國會通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」（US-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade First Agreement Implementation Act），但那只是一小步，還須有更多作為。

朴銀珠質疑，台灣身為美國理念相近夥伴，為何未被納入由美國主導的「印太經濟架構」（IPEF）。

同樣列席作證的國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）指出，美國致力打造與台灣的重要、非官方夥伴關係，台灣是美國前10大貿易夥伴，也是全球經濟領頭羊，美台近期簽署的21世紀貿易倡議首批協定就是最佳例證。

至於台灣參與IPEF問題，康達僅表示，IPEF有14個會員國，美國目前專注於此。

針對兩岸議題，康達重申，美國對中政策與作法，向來是以台海和平與穩定的維繫，以及兩岸分歧能夠和平解決作為前提。

他強調，美國「一中政策」過去40年來都沒有改變，此政策是維繫和平與穩定的基礎；若說現狀及和平穩定受到威脅，即是中共對台灣日益具侵略性、脅迫性的作為。

國防部 拜登 融資

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