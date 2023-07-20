高層接連訪中 眾院中國委員會批拜登政府「殭屍外交」

眾院中國問題委員會主席蓋拉格批評拜登政府從事「殭屍外交」，對中共的侵略停止抵抗。(Getty Images)

政府高層官員近期接連訪問中國，眾院中國問題委員會主席蓋拉格今天批評拜登 政府從事「殭屍外交」，讓接觸政策起死回生，為推動美中高層互動，停止抵抗中共 侵略。

眾議院「中國問題特別委員會」上午召開聽證會，首度邀請拜登政府官員列席作證，說明美國對中政策，包括國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）及商務部助理部長肯德勒（Thea Rozman Kendler）。

共和黨籍的委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）一開場就質疑，拜登政府為了推動美中高層互動，停止抵抗中共侵略。

蓋拉格表示，拜登政府上任初期雖對中國採取許多令人讚許作為，包括認定中共對新疆維吾爾族人進行種族滅絕、對美國高階半導體進行出口管制等，但過去6至7個月來政策似乎有所改變。

他舉例，今年2月中國偵察氣球飛越美國敏感軍事地點上空，但拜登政府未向中共究責，反而全世界追著中國外交官跑，「彷彿是我們需要道歉，而非中共」。

此外，蓋拉格聲稱，拜登政府更因此延遲多項對中制裁作為，包括撤銷對中國電信設備公司華為（Huawei）的出口許可證、限制外來資金流入關鍵產業、就新疆種族滅絕向北京 究責等，且已長達2年未就香港自治遭侵蝕制裁港府或中共官員。

蓋拉格說：「就我看來，目前的問題出在良好政策卡在跨部門程序煉獄，顯然是因為『殭屍接觸』而被犧牲。」

蓋拉格6月14日投書「華爾街日報」（The Wall Street Journal），就曾批評拜登政府讓過去已被證明無效的接觸政策「起死回生」，與北京進行「殭屍接觸」（zombie engagement），把改善美中關係看得比要求北京改變惡意行徑還重要。

拜登政府近幾個月來試圖修補美中關係，國務卿布林肯（Antony Blinken）6月18日至19日重啟先前因中國偵察氣球延後的訪中行，期間他接受微軟國家廣播公司（MSNBC）專訪，指只要能確保氣球事件不再發生，「這一個篇章該結束了」。

布林肯訪中後一個月內，財政部長葉倫（Janet Yellen）、氣候特使凱瑞（John Kerry）也接續訪問中國。

不過，委員會成員、民主黨籍眾議員摩爾頓（Seth Moulton）不認同拜登政府進行「殭屍外交」，指美中維持溝通有其價值。

康達呼應表示，確保美中溝通管道暢通，是為了避免誤判演變成衝突，也讓美方能非常直接地表達關切，並在符合美國利益的少數領域尋求合作。

瑞特納則說，確保美國能在危機時刻與中方溝通非常重要。不過，他指出，國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）打從上任開始就表達有意與北京維持溝通，但中方尚未回應請求。