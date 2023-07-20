WSJ調查：通膨削減法補貼最大受益者 竟是外國公司

Panasonic推估，按內華達州和堪薩斯州營運或建設電池廠的產能，每年可以獲得超過20億美元的抵稅優惠。(路透)

美國政府透過2022年通膨削減法釋出龐大官方補貼，協助美國本土建立清潔能源產業，但目前最大的受益者卻是外國公司。

據華爾街 日報分析，通膨削減法通過近一年來，已帶動規模近1,100億美元的美國清潔能源建設，其中超過60%的支出來自南韓、日本 和中國在內的外國廠商。華爾街日報分析，最大20項投資 的其中15項幾乎全跟電池廠有關，且都有外國公司參與。

這些外國廠商可以申請數十億美元的抵稅優惠，也因此成為通膨削減法的最大贏家。抵稅多寡通常跟產量有關，大型投資人受益最大。

日本Panasonic 是少數公開估算過通膨削減法會受益多少的公司，該公司推估，按內華達州和堪薩斯州營運或建設電池廠的產能，每年可以獲得超過20億美元的抵稅優惠。Panasonic是特斯拉電動車電池供應商，並正考慮在美國建造第三座工廠，抵稅獎勵也可望增加。

華爾街日報指出，通膨削減法旨在建立美國國內綠色能源產業供應鏈，但現實是建立電池和再生能源設備的技術卻在海外。這項投資獎勵措施拉攏這些外國公司前來美國投資，其中不乏採取合資經營的方式。

Jefferies ESG策略主管Aniket Shah 說：「這證明我們仍然處在全球化經濟中，總不能從無到有就說，必須由美國企業製造美國產品。」

華爾街日報檢視大約210個因通膨削減法而啟動的清潔能源計畫和措施，其中已公布的投資有140項，規模總計約1,100億美元。

據WSJ分析，至少10個近80億美元的投資項目涉及中國公司或核心業務及投資大戶與中國有實質關係的公司。

其中一些投資案面臨阻力，包括密西根州的兩個案子，一個是投資額35億美元的電池廠，由福特引進寧德時代的技術和專業；另一案是合作方是國軒高科、投資額24億美元的電池元件廠。福特汽車將100%擁有電池廠的所有權，目的是要避免給人公共資金流入寧德時代的口實。福特將從寧德時代授權電池生產技術和服務。

不過，中國立場鷹派的人士認為，福特付費給寧德時代，即表示陸企從美國政府扶植中獲得了間接的利益。