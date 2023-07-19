傳記作者施瓦茨：季辛吉擔心美已視中國為頭號敵人

為季辛吉撰寫《亨利．季辛吉與美國權力：一部政治傳記》的范德堡大學歷史教授托馬斯．施瓦茨。（取材自環球網）

已過百歲的美國前國務卿 季辛吉正在中國訪問，中國《環球時報》記者日前專訪了2020年為季辛吉撰寫《亨利．季辛吉與美國權力：一部政治傳記》的美國歷史學者、范德堡大學歷史教授托馬斯．施瓦茨，擔任過美國外交關係歷史學家協會主席的施瓦茨說，從一個歷史學家的視角，他認為季辛吉希望美國決策者不要把國際關係簡單地視作「黑與白之間的選擇」，並「鼓勵美國人為世界秩序與和平而努力」。

當被問到今天的美國外交官與季辛吉之間最大的區別是什麼時，施瓦茨說，今天的美國外交官缺乏對更廣泛歷史的了解。當年，季辛吉為美國外交界帶來了更多對歐洲歷史的了解，尤其是歐洲和德國 歷史的悲劇。他目睹了一個社會的自我毀滅，目睹了德國可怕的經歷如何導致了戰爭。因此，他能從歷史中看到危險。但今天的美國外交官有時無法意識到粗心的外交可能帶來的危險。

對於季辛吉卸任後，他的外交理念多大程度上還在繼續影響後來美國政府的對華政策？施瓦茨認為，季辛吉卸任後在美國政治外交界仍然很有影響力，並在美國不同時期的對華關係中扮演「中間人」的角色，如在卡特總統任期內，推動中美兩國正式建立大使級外交關係。雷根總統上台時，季辛吉說服了雷根，美國必須接受「上海公報」中的一個中國政策，美國也需要理解中國在美國外交中的重要性。他說，季辛吉還為推動雷根1984年訪華發揮了重要的作用。在歐巴馬執政期間，他也在繼續影響著美國政府的對華政策。

不過，他坦承，近年來，年事已高的季辛吉對美國外交的影響似已不再像以前那樣了，但美國現在仍然需要像他這樣的外交家和與他的主張相類似的外交政策。

對於季辛吉對拜登 政府有影響力嗎？他的想法能有多少被這屆美國政府傾聽和採納？施瓦茨說，顯然，季辛吉依然具有一定的影響力。他的想法是美國領導人所關注的，儘管他們並不總會聽取或採納他的意見。

他說，季辛吉的政治遺產在於，他強調美中合作與競爭的重要性，還有兩國應認識到彼此在維護全球秩序穩定與和平方面應當承擔的大國責任。如他鼓勵中國在涉及促進歐洲和平的烏克蘭危機等問題上發揮作用。這是季辛吉仍然擁有影響力的一個體現。

對於今天美國決策層最應當從季辛吉那裡學到什麼，施瓦茨認為，一是重視對話，美方要意識到通過互動保持開放和交流的重要性；二是美國應該明確地把中國視為一個大國。他說，在某種程度上，美國國務卿布林肯最近對中國的訪問和季辛吉的影響有關——他一直在鼓勵拜登政府努力改善兩國關係。

被問到季辛吉對於中美間爆發戰爭或衝突的可能性的看法，施瓦茨表示，季辛吉曾表示，由於美中關係惡化，兩國可能正處於衝突爆發的前夕。他想，季辛吉認為當前的中美關係和一戰前的英德關係有一點像。一戰前，英國認為德國企圖主導歐洲，而德國堅信英國試圖阻止他們成為一個大國。雙方間的誤判不斷增多，最終捲入了戰爭。

他說，季辛吉擔心，美國已把中國視為「頭號敵人」，而中國也會把美國視為敵人，這將是一個危險的局面。

對於季辛吉最希望傳遞給美國人的信息是什麼？他說，在他看來，季辛吉希望讓美國人認識到推動促進穩定的全球環境的重要性，並了解到國際關係的複雜性，而不是將國際關係簡單地視作「黑與白之間的選擇」。季辛吉希望美國人能有更寬廣的歷史視野，並擁有旨在維護世界和平的有效外交手段。他相信，季辛吉的希望是能留下「鼓勵美國人為世界秩序與和平而努力」的「政治遺產」。

至於他自己作為一名歷史學家，又怎麼看中美發生衝突的可能性？他說，他認為美中存在發生衝突的可能性，但沒有理由說「一定會發生衝突」。考慮到現代武器的性質、戰爭對社會可能產生的影響，「我們必須盡一切努力避免衝突」。

他說，過去半個世紀以來，季辛吉一直是美國政府和中國政府間的「中間人」，他把美國的信息傳遞給中國的領導層，並把中國高層想要傳達的信息傳遞給美國總統。我們需要更多能在兩國間加強溝通的人物，需要在外交、軍事和經濟等領域的官員間構建一系列的對話機制，以推動雙方持續的相互理解。

被問到未來美國還會再出現一個季辛吉這樣的角色時，施瓦茨說，他不認為我們還會再有一個季辛吉這樣的角色了。他是一個特殊的人物，在一個特殊的歷史時期和環境中出現。在當今美國的政治體系中，我想這樣的角色不會再出現。但美國需要很多像季辛吉這樣的人，我們需要很多能理解和欣賞對方歷史文化的美國人和中國人。美國政府內部需要更多理解中國和美中關係的人。當然，他也希望在中國，也能有更多人理解、認識和欣賞美國。