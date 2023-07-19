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尹錫悅登美軍彈道飛彈核潛艦 向北韓發出警告

中央社首爾19日綜合外電報導
南韓總統尹錫悅夫婦今天在釜山（Busan）的海軍基地登上了配備可攜帶核彈頭彈道飛彈的美軍潛艦「肯塔基號」（USS Kentucky），針對北韓的核武與飛彈威脅發出強烈警告。美聯社
南韓總統尹錫悅夫婦今天在釜山（Busan）的海軍基地登上了配備可攜帶核彈頭彈道飛彈的美軍潛艦「肯塔基號」（USS Kentucky），針對北韓的核武與飛彈威脅發出強烈警告。美聯社

南韓總統尹錫悅今天在釜山（Busan）的海軍基地登上了配備可攜帶核彈頭彈道飛彈的美軍潛艦「肯塔基號」（USS Kentucky），針對北韓的核武與飛彈威脅發出強烈警告。

南韓聯合新聞通訊社（Yonhap News Agency）報導，這艘排水量1萬8750噸的俄亥俄級彈道飛彈潛艦（SSBN）昨天抵達東南部港口城市釜山，是美國自1981年以來首次派遣具核武能力的潛艦訪問南韓。

尹錫悅在訪問總部位於這處基地的南韓艦隊司令部（Republic of Korea Fleet Command）時表示：「『肯塔基號』的部署清楚表明，南韓與美國承諾定期部署美國戰略資產，並加強延伸威懾的確實有效性。」

尹錫悅表示：「兩國將透過『核諮商小組』（Nuclear Consultative Group, NCG）以及定期部署戰略資產，如彈道飛彈潛艦，有力並堅定地回應北韓日益升高的核武與飛彈威脅。」

尹錫悅與美國總統拜登（Joe Biden）4月於華府進行峰會時，同意成立「核諮商小組」來討論盟國之間的核武與戰略規劃，並強化美國延伸威懾承諾的確實有效性，亦即承諾以核武器在內的軍事能力保衛南韓。

「肯塔基號」昨天停靠港口時，美韓兩國也在首爾召開了雙邊「核諮商小組」首次會議。尹錫悅表示，雙方討論核作戰的聯合計畫與執行，涵蓋結合美國核資產與南韓非核資產，也同意增強美國戰略資產於朝鮮半島周邊的能見度。

尹錫悅指出：「透過這些方法，我們將使北韓不敢進行核挑釁。我們明確地警告，若北韓發起挑釁，將導致其政權終結。」

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