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美軍士兵越界傳遭拘押 北韓羈押美公民案一次看

中央社／華盛頓18日電
美國官員說，一名面臨紀律處分的美軍士兵越界進入北韓。圖為朝鮮半島板門店非軍事區的北韓軍人用望遠鏡監看南韓哨兵。(美聯社)
美國官員說，一名面臨紀律處分的美軍士兵越界進入北韓。圖為朝鮮半島板門店非軍事區的北韓軍人用望遠鏡監看南韓哨兵。(美聯社)

美國官員說，一名面臨紀律處分的美國士兵今天越界進入北韓，據信在北韓遭到拘押。這起事件讓華府在因應擁核北韓上，面臨新的頭痛問題。

透過路透的彙整，以下是過去遭北韓羈押的美籍人士一覽。其中大多數人遭判數年勞役，但都在經過高階外交斡旋後獲釋。有兩人在獲釋不久後死亡。

● 上一個遭北韓羈押的美國人是勞倫斯（Bruce Byron Lowrance），他2018年10月從中國進入北韓後遭到拘捕。根據北韓媒體報導，他向俘虜他的人說，自己「遭到美國中央情報局（CIA）操縱」，約一個月後被驅逐出境。

這起事件相對速度的解決方案，是在時任總統川普與北韓領導人金正恩史無前例峰會結束後達成的。不過當勞倫斯遭拘押時，雙邊會談已陷入僵局。

● 2015年發生美國大學生溫畢爾（Otto Warmbier）赴北韓旅遊被捕事件，促使國務院禁止美國公民前往當地。溫畢爾因試圖竊取印有宣傳口號的物品，2016年遭判15年勞役。之後，在美國國務院特使尹汝尚（Joseph Yun）出訪下，溫畢爾在昏迷狀態中返回美國，數天後宣告不治，得年22歲。

溫畢爾的父母就溫畢爾之死控告北韓。俄亥俄州法醫表示，溫畢爾是因為大腦缺氧與缺血而死亡。美國一間法院裁定，北韓當局要因為虐待溫畢爾致死，支付5億100萬美元的損害賠償。

● 2018年，時任美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）在核子外交期間前往平壤與北韓領導人金正恩會面，不久之後3名遭北韓關押的美國公民便獲釋。一位是韓裔美籍牧師金東哲（Kim Dong-chul），他是在2015年遭到拘禁並判處10年勞役；另兩位是外國創立的平壤科學技術大學（Pyongyang University of Science and Technology）老師金相德（Kim Sang-Duk，譯音）與金學成（Kim Hak Song，譯音），他們是在2017年遭到逮捕。

● 美國媒體「時事電視」（Current TV）記者李雲娜（Euna Lee）與凌志美（Laura Ling）2009年在報導人口販賣事件時，在北韓與中國邊界遭到拘捕。平壤當局指控他們懷「敵對」意圖非法進入北韓，判12年勞役。2009年8月，前總統柯林頓（Bill Clinton）前往平壤確保兩人安全，並成功將她們帶回美國。

● 韓裔美國傳教士裴埈皓（Kenneth Bae）在北韓遭監禁兩年後，於2014年11月返回美國。北韓宣判他因為試圖推翻北韓有罪，判處他15年勞役。

● 自2014年4月遭拘禁的米勒（Matthew Todd Miller）與裴埈皓一同獲釋。米勒據稱因為從事間諜活動受審，當時正在服6年勞役。米勒最初是持旅遊簽證入境，北韓國營媒體稱他要求平壤當局向他提供庇護時撕掉簽證。

● 試圖讓全球關注北韓人民苦難的基督教人權運動人士朴東勳（Robert Park），2009年越界進入北韓後遭到逮捕，2010年獲釋。北韓媒體稱朴東勳承認非法進入北韓，並在北韓受到友善對待之後改變了對北韓的看法。

● 來自波士頓、在南韓擔任英語老師的葛梅斯（Aijalon Mahli Gomes），2010年因從中國非法進入北韓遭到逮捕。當時30歲的他遭判8年勞役，8個月後，前總統卡特（Jimmy Carter）展開營救任務，讓他自北韓獲釋。葛梅斯的家人形容，他遭拘捕那段時間是「漫長、黑暗又艱困的時期」。

● 1996年，當時26歲的亨齊克（Evan Hunziker）遭控間諜罪名在北韓遭監禁3個月。他最初是遭北韓農夫逮住，接著在北韓邊界附近的拘留中心待了一個月，之後被移到平壤一間飯店。時任聯邦眾議員的李察遜（Bill Richardson）1996年11月將人救了出來，但亨齊克約一個月後輕生。

● 1994年，時任副助理國務卿的哈伯德（Thomas Hubbard）前往平壤，成功協商救出因誤入兩韓邊界遭擊落的美國直升機飛行員霍爾（Bobby Hall）。

北韓 平壤 國務院

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