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美軍逃北韓有前例 他被逮39年成宣傳工具

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美軍逃北韓有前例 他被逮39年成宣傳工具

編譯潘勛／綜合18日電
1965年在南韓服役卻叛逃入北韓的詹金斯，2005年6月抵達日本成田國際機場，2017年去世。(美聯社)
1965年在南韓服役卻叛逃入北韓的詹金斯，2005年6月抵達日本成田國際機場，2017年去世。(美聯社)

美軍二等兵金恩(Travis King)18日叛逃到北韓，鑒於韓戰1953年停火到下周便屆滿70年，由南韓逃往北韓實為罕見；上次被北韓拘禁扣留的美國人是2018年的勞倫斯(Bruce Byron Lowrance)，而美軍叛逃到北韓最出名的便是1965年的詹金斯(Charles Jenkins)，他被平壤拿來當政治宣傳工具，但39年後仍選擇向美國軍方高層歸案，接受軍法審判。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，美軍及聯合國駐軍官方均表示，金恩是「未獲授權及蓄意下」跨越板門店非軍事區而入北韓；目擊者表示，當時以為金恩在惡作劇，但沒看到人回來，才意識到不是在開玩笑，接下來事態就亂了。

富比世(Forbes)雜誌報導，跨越兩韓邊界通常是北韓人想逃離該高壓政權，由南入北者十分罕見；上一次有美國公民被北韓羈押發生在2018年，男子勞倫斯(Bruce Byron Lowrance)由中國進入北韓一個月後被抓。

美國國務院表示，除非明確准許，不然持美國護照赴北韓，或在北韓境內通行，都屬無效。

朝鮮半島板門店非軍事區的北韓軍人用望遠鏡監看南韓哨兵。(美聯社)
朝鮮半島板門店非軍事區的北韓軍人用望遠鏡監看南韓哨兵。(美聯社)

華盛頓郵報報導，棄職潛逃入北韓的美軍屈指可數，最出名的應屬詹金斯(Charles Jenkins)；詹金斯1965年的一個晚上喝了酒，對自己的差使不滿，另擔心自己會被送去越南，故跨境入北韓，遭平壤當局逮捕，用來拍攝宣傳電影，39年後才放他回美，接受軍法審判，在監獄坐牢25天，2017年去世。

詹金斯在「不甘願的共產黨」(The Reluctant Communist，暫譯)一書中描述自己遭拘留後的殘酷處境，例如北韓官員用刀除掉他臂上的美軍陸軍刺青。詹金斯在軍法審判上對棄職、助敵認罪，短暫坐牢，接下來與曾被劫持到北韓的日裔妻子住在日本，直到2017年以77歲去世。

美軍一等兵懷特(Joseph White)1982年消失在北韓邊界，堪稱年代較近的案例；後來北韓官方表示，懷特三年後在當地一條河流溺死。其他美國人自願進入北韓後，都被拘捕，遭控一堆罪名，大多數都在兩國政府高階談判之後，才告獲釋。

北韓 平壤 國務院

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