美士兵越界入北韓 傳剛因傷害罪在南韓服刑2個月

兩韓邊界的板門店（Panmunjom）。（美聯社）

美國官員表示，越過兩韓 邊境闖入北韓 的美國士兵，是剛因傷害罪在南韓 監獄服刑近2個月的陸軍二等兵金恩，他原本要被送回德州面臨進一步軍事紀律處分，未料卻叛逃進入北韓。

美聯社報導，闖入北韓的是23歲的美國陸軍二等兵金恩（Travis King），先前因為多項傷害罪入獄服刑並於本月10日獲釋。他原本預計17日要被送回德州布立斯堡（Fort Bliss）的老家，除了可能面臨進一步的軍事紀律處分，還可能被開除軍籍。

根據官員說法，金恩被帶至機場並一路護送至海關。然而，金恩沒有登機，而是離開機場，隨後加入旅行團參觀兩韓邊界的板門店（Panmunjom）。即使邊界有一行士兵守衛，且通常擠滿遊客，金恩仍於南韓時間昨天下午拔腿越界進入北韓。

根據美軍陸軍發言人杜必（Bryce Dubee）說法，金恩2021年1月入伍，擔任騎兵部隊偵察兵，並隨裝甲師來到南韓。

美國或南韓人士投奔北韓的案例十分罕見；相反的，1950-1953年韓戰以來有超過3萬名北韓人「脫北」投誠南韓，以躲避政治壓迫和經濟困境。

冷戰期間曾有為數不多的美國士兵前往北韓，詹金斯（Charles Jenkins）為其中一人，他1965年擅自離開崗位、越過南北韓非軍事區（DMZ）逃亡。他後來在北韓宣傳影片露臉，還與一名被北韓特工自日本綁架而來的日籍護科學生結婚，最後於2017年在日本過世。

然而，近幾年有一些美國平民疑似從中國進入北韓後被捕。他們隨後被判犯下間諜罪、顛覆罪等各項反國家行為，但通常會在美國為確保他們安全而高調派出任務團之後獲得釋放。

然而，美國大學生溫畢爾（Otto Warmbier）命運就差了十萬八千里。溫畢爾2015年底赴北韓旅行，2016年初準備離境時被當局逮捕，接著被依涉嫌顛覆國家、從事反國家活動及間諜罪等罪名被監禁。17個月之後，他於2017年獲釋，但當時已陷入昏迷，並在返回美國後幾天過世。

至於這次闖進北韓邊界的金恩，美國領導的聯合國盟軍指揮部（U.N. Command）表示，據信他已被北韓拘留，司令部正在與北韓窗口解決此一事件。北韓官媒則沒有立即報導這起事件。

專門處理軍事法律案件的林克基律師事務所（Tully Rinckey）執行合夥人狄蒙斯（Sean Timmons）表示，如果金恩試圖以「逃離政治壓迫」或「逃離政治迫害」身分來向北韓展現自己有正當叛逃的理由，他的去留將由北韓領導層來定奪。

狄蒙斯表示，而掌握金恩命運的人，可能將會是北韓領導人金正恩，「至於會怎麼做，將取決於他們（北韓）領導階層的一念之間」。