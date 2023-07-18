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美遲未宣布對台軍援 亞太助卿重申履行義務決心

中央社華盛頓18日專電
美國國務院亞太助卿康達。 （歐新社）
美國國務院亞太助卿康達。 （歐新社）

美國國會議員今天關切，拜登政府計劃透過總統撥款權提供台灣5億美元軍援，卻遲未動作。美國國務院亞太助卿康達未正面回應，但重申會動用一切工具履行對台義務。

美國眾議院外委會印太小組上午召開聽證會，檢視拜登政府2024財政年度預算案，邀請康達（Daniel Kritenbrink）、美國國際開發總署（USAID）亞洲事務代理副助理署長羅寧（Michael Ronning）列席作證。

眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）雖非印太小組成員，但他特別出席聽證會，關切他所稱拜登政府近來對北京一系列「討好作為」，包括即便得知中共駭客攻擊國務院等政府單位郵件帳號，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月18日仍按原定計畫訪問中國。

此外，麥考爾也針對拜登政府延遲宣布對台軍援、疑似撤回一項對台軍備出口執照通知等事件質問康達。

麥考爾表示，美國國會已通過法案，他被告知總統拜登（Joe Biden）將使用總統撥款權（Presidential Drawdown Authority, PDA），提供價值5億美元（約新台幣155億元）軍備給台灣，卻遲遲沒有動作。

麥考爾指的是去年12月獲國會通過、拜登簽署生效的2023財政年度國防授權法（National Defense Authorization Act，NDAA）；該法授權總統動用總統撥款權，每年從國防部庫存挪用價值至多10億美元的防衛物資或服務給台灣。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今年5月曾在國會表示，美國很快會透過國會去年批准的總統撥款權，提供台灣額外重大安全援助。

面對麥考爾的質問，康達表示，奧斯汀5月曾對此事發表意見，他沒有更多說明，但美國絕對致力動用所有一切工具，確保履行對台義務。

針對麥考爾所稱國務院撤回對台軍備出口執照通知，康達指出，他需要再確認麥考爾所提的案件，是否與他知道的是同一案；但就他所知，兩週前有一項軍備商業銷售案通知有錯誤，因此遭撤回，但通知已被重新送出。

康達強調，拜登政府採取一系列作為履行對台承諾，任內已提供價值超過50億美元軍備給台灣，光在去年就批准13項軍售案，創下單年新高。

拜登 國務院 國防部

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