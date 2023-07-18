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李強見柯瑞：應對氣候變化需中美等國加強協調

記者陳政錄／即時報導
中國國務院總理李強（右）18日在北京人民大會堂會見美國總統氣候問題特使柯瑞（左）。路透
中國國務院總理李強（右）18日在北京人民大會堂會見美國總統氣候問題特使柯瑞（左）。路透

繼中共中央外辦主任王毅後，中國國務院總理李強18日在北京人民大會堂會見美國總統氣候問題特使柯瑞。李強表示，當前全球應對氣候變化任務艱鉅，需要包括中美在內的各國加強協調、凝聚共識、抓緊行動，最大程度形成應對氣變的合力。

據新華社報導，李強表示，中美同為世界重要國家，兩國加強合作不僅惠及彼此，也讓全世界從中受益。去年中國國家主席習近平和美國總統拜登在印尼峇里島成功會晤，達成一系列重要共識，為中美關係發展指明了方向。中美雙方要以實際行動落實兩國元首共識，妥善管控分歧，推動中美關係早日重回健康穩定發展軌道。

李強指出，當前全球應對氣候變化任務艱鉅，需要包括中美在內的各國加強協調、凝聚共識、抓緊行動，最大程度形成應對氣變的合力。

李強喊話，要踐行多邊主義，堅持《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》確定的目標和原則。要承擔各自責任，遵守共同但有區別的責任原則，發達國家應帶頭減排、盡早兌現資金承諾，發展中國家要作出力所能及的貢獻。要共享科技成果，推動全球綠色低碳轉型，發達國家應給予發展中國家更多技術支持。

李強說，希望中美雙方繼續秉持合作精神，尊重彼此核心關切，通過充分溝通求同存異，探討更加務實的機制化合作，推動多邊氣候治理進程，確保《巴黎協定》全面有效實施。

據中方發布內容，柯瑞表示，美中是世界前兩大經濟體和前兩大碳排放國。美方希望美中關係保持穩定，和同中方加強合作，共同應對氣候變化等緊迫的全球性挑戰，推動《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會取得成功。

柯瑞16日抵達北京訪問，預計19日離開，他已與中國氣候變化事務特使解振華進行會談，並在18日會見王毅。

中國國務院總理李強（右）18日在北京人民大會堂會見美國總統氣候問題特使柯瑞（左）...
中國國務院總理李強（右）18日在北京人民大會堂會見美國總統氣候問題特使柯瑞（左）。美聯社

李強 柯瑞 北京

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