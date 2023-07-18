川普：司法部把我當國會暴動案的調查目標

川普指司法部長加蘭德(Merrick Garland)「失德」(unethical)。(路透)

前總統川普 18日上午在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文表示，收到司法部 發函通知已成為推翻2020年大選犯罪調查的鎖定目標。

川普發文寫道，特別檢察官 史密斯(Jack Smith)16日晚間發函，「信中寫道我是1月6日國會暴動大陪審團調查目標，只給我四天時間向大陪審團報到，這幾乎就表示必定遭到逮捕及起訴」。

川普在發文中並未說明可能遭到起訴的罪嫌為何。

川普因為「密件門」案遭到聯邦起訴之前，今年稍早便曾收到史密斯發出的調查通知函。

CNN報導分析，聯邦檢察官對川普發出調查通知函(target letter)的用意，是為了明確表達檢方已經鎖定川普也涉嫌推翻2020年大選，並不是只有川普身邊人士涉案而已。

根據司法部規定，檢察長得以對遭到調查的涉案人士發出通知，說明已經被鎖定成為調查目標(target)。通常收到調查通知函是即將遭到起訴的明顯跡象，但也可能最後躲過起訴下場。

檢察官並沒有必要對調查對象發出調查通知函，是否發函由檢方自行裁量。當事人收到調查通知函之後，有權出示證據為己辯護或在大陪審團面前作證。

史密斯辦公室發言人並未回應媒體採訪要求。

川普在18日的「真實社群」發文中寫道：「我們國家從未發生過這種事，連類似狀況都沒有過。」川普在發文中形容史密斯「精神錯亂」(deranged)，並稱司法部長加蘭德(Merrick Garland)「失德」(unethical)。

史密斯率領團隊調查重點在於2021年1月6日國會暴動發生原因，包括川普陣營企圖推翻選舉結果、共和黨人士想要改推「冒牌選舉人」(fake electors)、川普對前副總統潘斯(Mike Pence)施壓要求在國會確認選舉人票過程中擋下拜登勝利等。