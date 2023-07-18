美韓核諮商首會 美軍核潛艦42年來首度停靠南韓

美國和南韓雙邊「核諮商小組」首次會議後，白宮國家安全會議印太事務協調官坎伯(右)與南韓國家安保室第一次長金泰孝召開記者會。(歐新社)

白宮 國家安全會議印太事務協調官坎伯今天表示，美國一艘核武潛艦時隔40多年停靠在南韓 港口。這凸顯兩盟邦採取行動對抗北韓 與日俱增的軍事威脅。

法新社報導，南北韓關係目前正處於史上最低點之一，不僅外交互動停滯，北韓領導人金正恩還要求增加武器發展，包括戰術核武。美國和南韓則以加強國防合作來回應，派出先進匿蹤戰機和美國戰略資產進行聯合軍演。

美國和南韓今天在首爾召開雙邊「核諮商小組」（Nuclear Consultative Group，NCG）首次會議。這個對話框架是為了促進兩國的核武合作，以及增強戰備對抗北韓。

美方代表坎伯（Kurt Campbell）在會後對媒體記者表示：「我們談話的此刻，一艘美國核潛艦今天停靠在釜山港。」

韓聯社報導，這是美國戰略核潛艦時隔42年再次訪韓停靠。美國上次派遣具核武能力的潛艦至南韓，要追溯到1981年，美軍「羅伯特李號」（USS Robert E.Lee）核潛艦曾在1981年3月入韓停靠。

南韓總統尹錫悅今年4月赴美國進行國是訪問時，華府便宣布將部署一艘能發射可攜帶核彈頭彈道飛彈的潛艦至朝鮮半島，但當時並未提供明確時間表。

與坎伯一同主持今天會議的南韓國家安保室第一次長金泰孝告訴媒體記者：「美方展現強大決心，若北韓用核武攻擊南韓，將立即遭到壓倒性、決定性應對措施反擊，導致其政權滅亡。」