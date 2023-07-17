賴清德將過境美 布林肯：符合一中政策 北京沒挑釁理由
中華民國副總統賴清德將代表蔡英文總統出訪巴拉圭參加新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）下月15日的就職典禮，國務卿布林肯（Antony Blinken）17日表示，賴清德來回都會過境美國，這與過去的台灣副總統過境都一樣，也完全符合美國的「一個中國」政策，北京沒有理由以過境為藉口採取挑釁作為。
賴清德這趟過境美國的行程，除了是現任副總統外，還有一層民進黨總統參選人的身分，是否藉機與美方官員互動，透過「面試」爭取拜登政府的信任，備受關注。
對於賴清德過境美國，中華民國外交部只說依慣例辦理。
布林肯17日在國務院表示，賴清德來回巴拉圭都會過境美國，這是常態，因為這就是一趟需要轉機的旅程，這也是非常一致且常見的做法；過去數十年來，已有10位來自台灣的副總統曾過境美國，賴清德是第11位，這也將是賴清德第二次過境美國。
布林肯說，中華人民共和國沒道理以這次過境為藉口來採取挑釁作為，美國致力於維護台海和平穩定，台海穩定對於區域和全球的繁榮與安全至關重要。
布林肯說，他一直告訴中國對口官員，包含上周在印尼與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅說的：「我們無意改變台海現狀，我們的政策不變，我們反對任一方片面改變現狀，我們極度希望每個人都能和平解決任何分歧。」
布林肯說，「再說一次，這趟過境完全符合政策（指美國的一中政策）。」
中國外交部發言人毛寧表示，堅決反對台獨分裂分子竄美，已向美方嚴正交涉，將採堅決有力的措施捍衛主權。
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