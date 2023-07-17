賴清德將過境美 布林肯：符合一中政策 北京沒挑釁理由

國務卿布林肯（Antony Blinken，圖）17日表示，賴清德來回都會過境美國，這與過去的台灣副總統過境都一樣，也完全符合美國的「一個中國」政策，北京沒有理由以過境為藉口採取挑釁作為。Getty Images

中華民國 副總統賴清德 將代表蔡英文總統出訪巴拉圭參加新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）下月15日的就職典禮，國務卿布林肯 （Antony Blinken）17日表示，賴清德來回都會過境美國，這與過去的台灣副總統過境都一樣，也完全符合美國的「一個中國」政策，北京沒有理由以過境為藉口採取挑釁作為。

賴清德這趟過境美國的行程，除了是現任副總統外，還有一層民進黨總統參選人的身分，是否藉機與美方官員互動，透過「面試」爭取拜登政府的信任，備受關注。

對於賴清德過境美國，中華民國外交部只說依慣例辦理。

布林肯17日在國務院表示，賴清德來回巴拉圭都會過境美國，這是常態，因為這就是一趟需要轉機的旅程，這也是非常一致且常見的做法；過去數十年來，已有10位來自台灣的副總統曾過境美國，賴清德是第11位，這也將是賴清德第二次過境美國。

布林肯說，中華人民共和國沒道理以這次過境為藉口來採取挑釁作為，美國致力於維護台海和平穩定，台海穩定對於區域和全球的繁榮與安全至關重要。

布林肯說，他一直告訴中國對口官員，包含上周在印尼與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅說的：「我們無意改變台海現狀，我們的政策不變，我們反對任一方片面改變現狀，我們極度希望每個人都能和平解決任何分歧。」

布林肯說，「再說一次，這趟過境完全符合政策（指美國的一中政策）。」

中國外交部發言人毛寧表示，堅決反對台獨分裂分子竄美，已向美方嚴正交涉，將採堅決有力的措施捍衛主權。