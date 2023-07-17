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記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

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記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

世界新聞網／即時報導
中國外交部發言人毛寧。(取自中國外交部網站)
中國外交部發言人毛寧。(取自中國外交部網站)

中國外交部長秦剛已超過20日沒有公開露面，官方未交代秦剛人在何方或發生何事；17日下午中國外交部例行記者會上，發言人毛寧四度被問及秦剛，但她均表示沒有可提供的訊息，甚至在被問到中國外長是否仍為秦剛時，還對記者說可以去查中國外交部網站。

秦剛也未如部分傳聞所言，於周一返回外交部上班。

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在中國外交部記者會上，金融時報記者問到秦剛的現況，以及他何時會回來上班，發言人毛寧表示，沒有可以提供的訊息。

記者隨後追問，為何秦剛在公眾視野前消失這麼久，毛寧回答：「對於這個問題我沒有可以提供的信息。」

記者再追問，英國泰晤士報報導秦剛不見蹤影，與他被調查與鳳凰衛視女記者傅曉田有染有關，傅曉田並於美國產下一子，問外交部有何評論？

毛寧回答：「我不了解你所說的情況。」

記者問：「秦剛現在是中國外長嗎？他現況如何？何以幾周都沒有露面？」

毛寧回答：「你的第一個問題，建議你查閱中國外交部的網站，我也沒有其他更多的信息可以提供。」

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對於被問到中國的外交活動有沒有受到秦剛缺席影響，毛寧表示，中國的外交活動都在正常進行。

依照中國外交部網頁，外交部長一欄仍為秦剛，但在主要官員一欄，已沒有秦剛的照片。

而在中國外交部網站稍晚公布的17日例行記者會逐字稿上，完全沒有列出上列關於秦剛的記者提問及回答。

秦剛自上月25日在北京越南外長裴青山會面後，就沒有公開露面。外交部發言人汪文斌上周二表示，秦剛因為「身體原因」無法出席東盟系列外長會議。

影片來源：YouTube TVBS News

秦剛 越南 北京

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