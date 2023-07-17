美中氣候特使 重啟會談4小時

氣候特使柯瑞（左）17日在北京飯店與中國氣候變化事務特使解振華舉行會談。（路透）

氣候特使柯瑞 今天在北京 飯店與中國氣候變化事務特使解振華舉行會談，這場美中氣候會談持續4個多小時。柯瑞敦促中方，與美國合作減少甲烷排放和減少燃煤發電對氣候的影響，並稱未來3天，希望兩國能開始採取某些重大的措施，以向世界發出訊號。解振華則稱，中美氣候特使能在改善兩國關係方面發揮作用。

綜合外電和中媒報導，柯瑞16日抵達北京後，今天上午在北京飯店與解振華舉行會談。這是柯瑞以美國氣候特使身分第三度訪問中國。

據央視報導，中美雙方「昨日起」將就合作應對氣候變化深入交換意見，這顯示柯瑞在19日離開中國前，將持續與中方磋商。

美國之音報導，柯瑞與解振華將重啟兩個全球最大溫室氣體排放國之間陷入僵局的談判。在此之前，國務卿布林肯與財政部長葉倫已先後訪問中國。報導稱，拜登 政府已將氣候議題確定為與北京潛在合作的議題，儘管兩國在其他領域仍存在緊張關係。

在昨天與柯瑞的會談中，解振華指出，中美氣候特使能在改善兩國關係方面發揮作用。他還說，自己與柯瑞會面後統計了一下，發現從被任命為氣候特使開始，兩人已會面達53次。

柯瑞肯定中方在加強可再生能源產能方面所做的努力，同時敦促中方，與美國合作減少甲烷排放和減少燃煤發電對氣候的影響。

柯瑞強調，中國和美國取得真正進展至關重要，未來3天希望兩國能開始採取某些重大措施，向世界發出訊號，表明雙方會嚴肅應對人類造成的共同風險、威脅與挑戰。

據外電報導，兩人討論重點包括減少甲烷排放、限制煤炭使用、遏制森林砍伐和幫助貧窮國家應對氣候變化等，也可能商討美國恢復對中國太陽能電池板及電池組件徵收關稅和實施其他限制。

柯瑞此訪旨在就解決氣候危機與中方接觸，包括為聯合國氣候變化大會第28次締約方會議（COP28）的談判鋪路，中方則希望雙方為中美氣候合作創造有利條件和氛圍。

中國外交部發言人毛寧今天就中美氣候會談指出，氣候變化是全人類面臨的共同挑戰。中方將落實兩國元首峇里島會晤的精神，與美方就氣候變化的相關議題深入交換意見，攜手應對挑戰，增進當代和子孫後代的福祉。