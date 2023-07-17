我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿茲海默症新指引出爐 醫界診斷將比照癌症分期

紐時：川普打算結合盟友在2025年擴張總統權

阿茲海默症新指引出爐 醫界診斷將比照癌症分期

中央社阿姆斯特丹16日綜合外電報導
阿茲海默症專家們公布新版確診指引，將依患者認知及生物學變化診斷，比照癌症分期診斷為7個不同期別。(路透)
阿茲海默症專家們公布新版確診指引，將依患者認知及生物學變化診斷，比照癌症分期診斷為7個不同期別。(路透)

阿茲海默症專家們今天公布新版確診指引，將依患者認知及生物學變化診斷，比照癌症分期診斷為7個不同期別。阿茲海默症是一種腦部疾病，也是最常見的失智症類型。

路透報導，阿茲海默症協會（Alzheimer's Association）研討會今天在荷蘭阿姆斯特丹登場，與會專家們在一份報告中公布新版指引，採用類似癌症診斷中用於評估疾病進展的「數字分期系統」，並且不再使用「輕度」、「中度」及「重度」等用語。

由於能夠檢驗血液中與阿茲海默症相關的關鍵蛋白質的檢驗方法愈來愈多，也有愈來愈多新療法必須在治療前先確認相關疾病病理學，專家為此擬定這份新指引，將取代2018年發布的前一個版本。

這份報告主要作者、明尼蘇達州梅約醫學中心（Mayo Clinic）博士傑克（Clifford Jack）說，新指引是為更準確、更好地反映一個人的潛在疾病。

該報告由阿茲海默症協會及美國國家老化研究所（National Institute on Aging）出資。

這份指引公布之際，醫界正準備採用2款新藥來識別及治療患者，其一是日本衛采製藥（Eisai）與美國藥廠百健（Biogen）合作開發的阿茲海默症新藥Leqembi，這款新藥本月剛獲聯邦食品暨藥物管理局（FDA）批准；另一款則是美國藥廠禮來公司（Eli Lilly & Co.）的實驗性藥物Donanemab。

阿茲海默症協會科學長卡利優（Maria Carrillo）表示：「我們的確正在進入一個更加個人化醫療的時代，我們開始體認到，人體內某些生物標記，在不同階段會有不同程度的提升。」

根據新版診斷方法，醫師將依是否識別出異常疾病生物標記以及認知變化程度，替患者評定1至7分，再加上a、b、c、d等4種生物階段分級。例如，第1期的1a代表一個人完全沒有症狀，但生物標記異常。

傑克指出：「1a期是某人最早期被診斷出這種疾病的證據。」

到第2期，患者可能出現異常生物標記，並在認知或行為上出現非常細微的變化；第3期約莫處於症狀前（pre-symptomatic）的階段，也被稱為輕度認知障礙，而第4到6期則分別等於輕度、中度及重度失智症。

新版量表也針對帶有罹患阿茲海默症基因者設有第0期，其中包括唐氏症患者，這類患者有75%將於成年後罹患阿茲海默症。

阿茲海默症 失智 癌症

上一則

超熱… 加州與西南州高溫破紀錄 3州竄野火

延伸閱讀

美首款延緩阿茲海默症新藥 FDA批准 納入醫保

美首款延緩阿茲海默症新藥 FDA批准 納入醫保
他鄉遇故知

他鄉遇故知
延緩阿茲海默惡化 紅藍卡將可享新藥 FDA最快7/6前批准

延緩阿茲海默惡化 紅藍卡將可享新藥 FDA最快7/6前批准
數百華人集會 籲失智症藥納保險

數百華人集會 籲失智症藥納保險

熱門新聞

根據最新統計，全美國有三分之一家庭是獨居，以大城市居多，紐約曼哈頓更高達一半的人獨居，專家稱這是令人震驚的改變。（美聯社）

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

2023-07-11 10:32

葉倫向何立峰「多次鞠躬」影片流出 挨轟：卑躬屈膝辱國格

2023-07-09 20:56
長島連環殺人案嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)。(取自RH Consultants & Associates網站)

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

2023-07-14 15:30
長島吉哥灘屍體懸案，歷經十多年終於偵破，破案關鍵是調查人員在吃剩的披薩中找到兇嫌的DNA與死者相符。（路透）

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

2023-07-15 10:15
傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津，曾在俄國頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的軍事設施發表談話。（Getty Images）

瓦格納兵變5日後 克宮曝普里格津曾與普亭展開3小時會談

2023-07-10 08:15
拜登總統(右)與日本首相岸田文雄12日在北約峰會場邊密切互動。(路透)

美日聯合保台 日本卻對「參戰」這件事一直不點頭

2023-07-16 02:30

超人氣

更多 >
阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告
美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
12星座「丈夫愈廢我愈愛」排行 這星座覺得「沒用更能激起母愛」

12星座「丈夫愈廢我愈愛」排行 這星座覺得「沒用更能激起母愛」
跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」