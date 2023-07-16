氣候特使柯瑞抵達北京 近1個月第3位赴中的美國官員

美國氣候特使柯瑞已於16日下午抵達北京。（歐新社）

美國氣候特使柯瑞 （John Kerry）已於16日下午抵達北京 ，展開為期四天的訪問行程。根據央視新聞報導，17日起，中美雙方將就合作應對氣候變化深入交換意見。

柯瑞是繼美國國務卿布林肯與財政部長葉倫之後，近一個月第三位訪問中國的拜登政府高層官員。

柯瑞本月13日出席美國聯邦眾院 外交委員會監督小組委員會的聽證會時表示，他尋求美中重建對抗氣候變遷的對話管道，承諾不會在北京行做出任何讓步。柯瑞還說，希望他對中國的訪問有助於恢復美中雙邊關係的穩定。

去年美國時任聯邦眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，北京暫停了與美國在氣候、安全和其他問題上的對話。柯瑞前一次與中國氣候變化事務特使解振華會面是在今年1月。

此次到訪是柯瑞作為美國氣候問題特使第三次訪問中國。中國日報指出，中美在應對全球氣候變化方面發揮著不可替代的作用。此前，兩國為推動國際合作、促成《巴黎協定》發揮了重要作用。

兩國雙雙設定了各自的氣候目標，中國力爭2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和，美國則承諾在2030年前將溫室氣體排放量減少52%，這將在很大程度上決定世界能否成功阻止全球氣溫持續上升。