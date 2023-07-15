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好萊塢大罷工 迪士尼CEO罵時機不當 遭嗆不知民間疾苦

記者蘇詠智／即時報導
演員工會主席法蘭德瑞雪（中）親自率隊上街頭抗爭。（路透）
演員工會主席法蘭德瑞雪（中）親自率隊上街頭抗爭。（路透）

美國演員工會和編劇工會聯合罷工，要求片商、電視台增進酬勞合理給付、建立更良好的工作環境，正在拍攝中的「死侍3」等大片被迫停拍。發行該片的迪士尼集團執行長鮑伯艾格認為疫情對娛樂業的打擊還未完全恢復，演員與編劇選在最差時機搞破壞，被演員工會主席法蘭德瑞雪狠嗆：「完全搞不清現實狀況！」

鮑伯艾格受訪時堅稱疫情對娛樂產業造成的破壞還沒有完全恢復，這個時機真的不適合他們抗爭，而且他們要求的事項，包括各大平台重播時的合理抽成、禁止利用AI取代真人演員的表演等，並不是很切實際。

演員和編劇則表示，平台對於觀眾人數統計不透明，重播該按照何種比例來計算他們應得到的費用，沒有一套標準，光靠平台自行判定，往往數字少得離譜。而AI更可怕，臨時演員可能被要求簽下影像使用權，只要入鏡一次，肖像就能被保存，往後不斷重覆在其他影片使用，不僅壓縮工作機會，也只能領到第一次表演的酬勞。

演員工會主席、影集「天才保母」女主角法蘭德瑞雪怒嗆：「我如果是迪士尼就會把鮑伯艾格關起來，不讓他發言，他根本不知民間疾苦，這些努力的要死的人永遠賺不到他那種天價酬勞，他們動不動美金7、8位數的薪資，簡直太誇張，他們就像中世紀的地主一樣不在乎旁人死活。」

由於罷工的規定嚴格，「死侍3」、「不可能的任務：致命清算 第二章」、「神鬼戰士2」等片停工、進度必然會受影響，前兩部片都排定明年推出，現在可能都會生變。湯姆克魯斯原先已經要在下周到日本宣傳「不可能的任務：致命清算 第一章」也不得不取消。

曾經主演「地獄怪客」系列的朗培曼，則很激動的痛罵電影高層中那些「他X的混蛋」，放話：「如果會失去房子並不一定只能因為經濟因素，我們知道是哪個混帳說的話，也知道他X的住在哪裡，當心點。」他指的是有人在訪問中說過對於編劇罷工的對策是把時間拖長，等他們開始餓肚子、失去公寓或房子，就會乖乖就範了。此人被懷疑是鮑伯艾格，朗培曼講的「當心點」充滿威脅意味，網路上瘋傳，他已經刪除這段短片。

迪士尼執行長鮑伯艾格針對演員、編劇罷工的意見引來抨擊。（路透資料照片）
迪士尼執行長鮑伯艾格針對演員、編劇罷工的意見引來抨擊。（路透資料照片）
迪士尼片廠前也有高舉罷工招牌的人潮。（歐新社）
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罷工 迪士尼 疫情

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