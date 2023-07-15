好萊塢大罷工 迪士尼CEO罵時機不當 遭嗆不知民間疾苦

演員工會主席法蘭德瑞雪（中）親自率隊上街頭抗爭。（路透）

美國演員工會和編劇工會聯合罷工 ，要求片商、電視台增進酬勞合理給付、建立更良好的工作環境，正在拍攝中的「死侍3」等大片被迫停拍。發行該片的迪士尼 集團執行長鮑伯艾格認為疫情 對娛樂業的打擊還未完全恢復，演員與編劇選在最差時機搞破壞，被演員工會主席法蘭德瑞雪狠嗆：「完全搞不清現實狀況！」

鮑伯艾格受訪時堅稱疫情對娛樂產業造成的破壞還沒有完全恢復，這個時機真的不適合他們抗爭，而且他們要求的事項，包括各大平台重播時的合理抽成、禁止利用AI取代真人演員的表演等，並不是很切實際。

演員和編劇則表示，平台對於觀眾人數統計不透明，重播該按照何種比例來計算他們應得到的費用，沒有一套標準，光靠平台自行判定，往往數字少得離譜。而AI更可怕，臨時演員可能被要求簽下影像使用權，只要入鏡一次，肖像就能被保存，往後不斷重覆在其他影片使用，不僅壓縮工作機會，也只能領到第一次表演的酬勞。

演員工會主席、影集「天才保母」女主角法蘭德瑞雪怒嗆：「我如果是迪士尼就會把鮑伯艾格關起來，不讓他發言，他根本不知民間疾苦，這些努力的要死的人永遠賺不到他那種天價酬勞，他們動不動美金7、8位數的薪資，簡直太誇張，他們就像中世紀的地主一樣不在乎旁人死活。」

由於罷工的規定嚴格，「死侍3」、「不可能的任務：致命清算 第二章」、「神鬼戰士2」等片停工、進度必然會受影響，前兩部片都排定明年推出，現在可能都會生變。湯姆克魯斯原先已經要在下周到日本宣傳「不可能的任務：致命清算 第一章」也不得不取消。