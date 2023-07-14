拜登推學貸豁免新計畫 已償20至25年學貸者免債

拜登政府的減免學貸政策雖然被最高法院否決，但拜登總統仍不放棄，14日提出新的方案，讓已還20年或25年者，免去剩下債務，將有84萬人受惠。（Getty Images）

學貸 豁免計畫上個月被最高法院推翻後，拜登政府再接再厲推出新計畫，透過修正貸款 機關多年錯誤，為20年至25年來每個月償還240元至300元學貸的80萬4000多名學貸借款人，免除共計390億元學貸。

聯邦家長貸款也適用

教育部 14日宣布的學貸紓困新計畫，讓曾經向教育部直接申請聯邦學貸、參加「收入基準償款方案」(income-driven repayment plan)以及符合學貸豁免資格的借款人，按月償還學貸屆滿20年至25年，餘額就能獲免除。聯邦家長貸款(Parent PLUS loans)借款人也在新計畫適用範圍之內。

紐約時報分析，約有800多萬人參加「收入基準償款方案」，但數十年來代表聯邦政府收款的許多貸款機構，卻在帳款追蹤時出現錯誤，導致借款人在償還過程裡遭到誤導，學貸比原本計畫花了更長時間才能還清。

教育部長卡多納(Miguel Cardona)14日在聲明中說：「長久以來，借款人掉落破損制度的陷阱裡。」

最高法院以拜登總統逾越權限為由，6月30日封殺了拜登為數百萬美國民眾推出、規模高達4000億元的聯邦學貸豁免計畫。最高法院指出，為學生豁免學貸必須獲國會授權。

新方案在教長權限內

教育部14日推出的學貸豁免規模相對較小，與先前被最高法院打回票的計畫分開，並未面臨訴訟挑戰。紐約時報分析，新公布的計畫與學貸償還方案有關，是在教育部長權限範圍之內。

未來幾天或幾個月裡，數以萬計借款人將會知道學貸帳戶是否出現金額調整；償還學貸還沒有達到免除標準的借款人，也將收到每月繳款金額修改的通知。確認借款人是否符合新計畫學貸免除資格的作業程序將進行到今年底。

借款人不用主動申請

教育部說，如果借款人償還金額已達到標準並取得免除資格，皆會收到教育部的主動通知，借款人不需要申請或採取行動；從目前到2023年底，教育部每兩個月將對學貸償還金額已達標的民眾發出通知。

卡多納說：「我們修改過去政府的疏失，確保所有人都可以獲得應有的寬恕。」

根據統計，目前全美有4500萬聯邦學貸借款人，總共學貸金額為1.6兆。受到疫情，2020年3月起聯邦學貸暫停償還，但今年10月將恢復還款。