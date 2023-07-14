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德桑提斯內部文件曝光：幕僚憂心選情、全力鞏固金主

記者顏伶如／即時報導
共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。(美聯社)
共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。(美聯社)

根據國家廣播公司(NBC)取得共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)競選團隊內部文件，幕僚對於選情聲勢無法拉抬感到憂心，建議要全力鞏固金主，在初選提早登場的幾州搶先發動攻勢，不必等到多州初選同時舉行的「超級星期二」(Super Tuesday)。

報導指出，德桑提斯支持度能否超越前總統川普如今受到質疑，雖然德桑提斯接受媒體訪問時對於民調落後不以為意，但競選團隊內部文件卻透露高層幕僚已對德桑提斯選戰策略做出調整。

發文日期為7月6日的德桑提斯競選團隊備忘錄，有著「親友參考機密更新」(confidential friends and family update)、「不對外公開」(not for distribution)註記。備忘錄三大重點包括：

聚焦初選提早登場的幾州

德桑提斯在愛阿華州、新罕布夏州南卡羅來納州、內華達州都已展開拉票行動，幕僚在備忘錄裡建議，現在就應該在這些提早初選的州全部下注(all in)，而不是等到「超級星期二」才擴大宣傳。備忘錄寫道：「超級星期二非常重要沒錯，但我們不會為了把資源留到超級星期二，導致新罕布夏州的選舉動能降低。」

開始攻擊史考特(Tim Scott)

先前媒體報導傳出，與德桑提斯一樣正在角逐共和黨2024年總統提名的南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)，開始受到某些重量級金主的注意。幕僚在備忘錄中寫道，德桑提斯團隊應該把史考特定調為具有威脅，並於未來幾周發動攻勢。

強調德桑提斯經歷

幕僚在備忘錄中指出，接下來應對選民加強宣傳強調德桑提斯的經歷，從個人背景凸顯競選政策，例如德桑提斯擔任聯邦眾議員期間就沒有登記領取政府退休俸。備忘錄指出，秋季開始競選團隊的選戰重點將包括檢討軍隊覺醒文化(woke)等。

德桑提斯 南卡羅來納州 新罕布夏州

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