好萊塢63年來最嚴重停擺危機 4個QA看罷工對觀眾影響

有16萬人的演員工會通過罷工決議，加入5月即已罷工的編劇工會，嚴重衝擊好萊塢影視產業。工會主席德瑞雪（穿白衣者）痛批這些影視老闆中飽私囊「很惡心」。（路透）

電視、電影演員工會13日正式宣布罷工 ，加入5月持續至今的編劇罷工行列，好萊塢陷入63年來的首次全面停擺危機。紐約時報13日分析這場大罷工的原因與影響：

罷工最主要原因

工資往往是罷工的重點核心，本次罷工也不例外。串流媒體的興起，以及疫情期間帶來的挑戰，加重製片公司的壓力，許多公司面臨財務困難，而演員與編劇同樣也在快速變化的工作環境中尋求更好的工資與新的保障。

演員及編劇都要求增加串流服務的重播費(版稅的一種)，但串流服務的劇集數通常遠少於電視影集集數，過去若一個電視劇大受歡迎，演員與編劇就能依靠長期且定期的重播費，然而串流服務卻改變了這樣的體系。

此外，演員及編劇也希望在使用人工智慧(AI)方面採取積極的保護措施，保障他們的工作。

製片商立場是啥

代表大型製片商與串流媒體的「電影和電視製片人聯盟」(AMPTP)表示該協會提供了「歷史性的工資和增加重播費」，以及更高的退休金 與健康補助上限，提議還包括試鏡保護、關於AI的「開創性」提案，以及其他能解決工會關注問題的福利。

製片公司強調，一切的產業動盪對他們來說也不容易，由於觀眾回流電影院 的速度緩慢，家庭觀眾也從有線電視網轉移到串流媒體，導致許多製片公司的股價暴跌、利潤率縮水，某些公司不得不裁員或停止某些項目。

罷工對影視影響

因為大部分安排今年上映的電影已經拍攝完畢，再過一段時間電影院觀眾才會感受到罷工的影響。然而電視觀眾已經開始見證罷工的效應，若罷工持續拖延，人氣電視劇的下一季播出時間可能延遲。

由於編劇罷工，深夜秀已經開始重播節目，大部分的電視與電影製作工作已經關閉或暫停，知名劇集如「黃蜂」(Yellowjackets)、「怪奇物語」(Stranger Things)都已在編劇罷工後停擺，目前仍無法得知下一季是否延遲。

罷工會持續多久

編劇罷工已超過70天，然而編劇工會(Writers Guild of America)仍未恢復與製片商的談判。

上一次編劇與演員同時罷工是1960年。編劇曾多次罷工，2007年的罷工持續百日；演員上一次重大罷工是1980年，持續三個多月。